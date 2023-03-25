婚姻破綻時間長、情節苛 犯錯方例外訴離

他山之石》國外請求離婚規定

2023/03/25 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕大法官昨宣告民法「限制有責配偶不得訴請離婚」的規定原則上合憲，但若婚姻破綻時間存續長久，且繼續維持婚姻恐出現過苛情況，唯一有責的一方可例外訴離。大法官黃虹霞雖投贊成票，但提醒「過苛與否」不能只審酌有責方，還要考慮配偶與未成年子女的痛苦；持不同意見的大法官楊惠欽認為，實務上僅一方有責的情況甚少，難以想像現行法律有過苛的情事。

還要考量配偶和未成年子女的痛苦

釋憲結果雖放寬離婚要件，唯一有責的一方原則上不得訴離，但例外條款，即符合「婚姻難以維持重大事由發生相當期間」及「可能導致個案顯然過苛情事」兩要件時，可例外准其訴離。「相當時間」究竟該多長？大法官交立法者設計，至於何謂「過苛」？大法官們則各有看法。

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楊惠欽指出，多數的破裂婚姻皆是在雙方有責下造成，隨著時間經過，出現唯一有責者的情形更是微乎其微，實無再藉由「個案顯然過苛」見解，替唯一有責的一方解套；既然配偶無責，實難想像有責一方會發生顯然過苛情形。

「這是兩難又無奈的決定！」投下贊成票的黃虹霞表示，拋家棄子，法所不容，本判決無意肯定出軌有理，而是例外開一個小窗避免對個案過苛的情形，但過苛與否不能只考量原告情況，還要避免配偶和未成年子女陷於難以承受的痛苦，法院應依個案判斷是否符合要件再行裁量。

大法官黃瑞明認為，過苛與否應考量「未成年子女的利益、離婚後財務分配、期待以時間治癒心理的創傷」等三面向進行評價，他憂心在弱勢配偶的經濟地位保障尚未充分前，貿然宣布該規定違憲，恐剝奪其最後防線，讓弱勢者於被迫離婚後，淪為更弱勢。

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