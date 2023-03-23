檢警近7月逮暴力詐團613人 救出880受害人

為防止柬埔寨「豬仔」事件再發生，行政院會今將通過「 人口販運防制法」與「刑法」修正草案。圖為警方在機場 接回被害人畫面。 （資料照）

2023/03/23 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕詐騙集團從過去只用「騙」的，到了去年升級為暴力詐團，包括私行拘禁人頭帳戶，不配合即毆打凌虐，甚至把人誘出國威逼從事詐騙，淪為國際「豬仔」等，冷血犯行引發政府及全民關切後，主管機關除修法重懲，另據高檢署統計，近七個月來檢警已營救出八八○位受害人。

高檢署六大策進作為

高檢署統計，去年八月至今年三月十三日，近七個月來檢察機關受理電信詐欺私刑拘禁等相關案件有一六三起，查獲被告六一三人，其中一六六人被法院裁定收押，查扣的犯罪所得有二四五二萬餘元。

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另一方面，現今不少詐騙集團也常採取跨領域的「異業結盟」犯罪，高檢署為增強打擊力道，召集執法、行政、民團等各領域代表開會，做成「強化旅宿業管理通報機制」、「約定轉帳調高額度需『臨櫃』辦理並關懷提問及實質審核」、「增加高風險帳戶匯出之猶豫期間」、「開立網路銀行時綁定手機門號」、「異常帳戶轉匯之冷卻機制」、「異常帳戶之管理監控並提供資料予警察機關之可行性」等六大策進作為。

檢視目前法規，把求職者送出國從事詐騙的犯行，適用人口販運防制法第卅二條論罪，既遂犯最重七年，未遂減半，但該法只處罰勞力剝削、性剝削、器官摘除三種行為，為增加嚇阻力，擬增第四種「使人從事犯罪」行為，並提高未遂犯的刑期。

詐團現今的假投資犯行，還出現假冒名人身分騙錢，為打擊詐團利用科技犯罪，刑法三三九條之四的加重詐欺類型，增列處罰深偽影像及聲音犯詐欺行為，刑度為一到七年。

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