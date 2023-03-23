打詐團 修訂人口販運法加重刑責／未遂犯也重罰 可判5到7年

為防止柬埔寨「豬仔」事件再發生，行政院會今將通過「 人口販運防制法」與「刑法」修正草案。圖為警方在機場 接回被害人畫面。 （資料照）

2023/03/23 05:30

〔記者鍾麗華／台北報導〕為防止柬埔寨「豬仔」事件再次發生，行政院會今將通過「人口販運防制法」與「刑法」修正草案，其中「人口販運防制法」新法規定，已把人騙到機場，被害人被警方勸回或救回者，雖然被告犯行未遂，但對未遂犯仍可處五年徒刑，若被害人未成年更可處刑七年；刑法對於被害人施以凌虐、剝奪被害人行動自由七日以上者，也提高刑度至最重可處七年徒刑。

被害人未成年可判7年

為打擊上遂犯罪與國際詐騙集團，行政院長陳建仁日前在立法院承諾，三月底就會將行政院版「人口販運防制法修正草案」送進立法院審查。政院官員解釋，此次修法是大幅翻修，包括人口販運的鑑別、保護與販運的類型等。

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官員解釋，目前法律規範販運三類的行為，包括勞力剝削、性剝削、器官摘除等行為，不過在柬埔寨事件中，有民眾被騙去從事電信詐欺，因此修法把人口販運類型增訂「使人從事犯罪」行為，可處一年到七年徒刑及併科五百萬元以下罰金。國際也有很多是被騙去販毒等案例，這類行為已成為國際人口販運的前三位。

官員說明，人口販運罪是達到「實體犯罪」程度才能處罰，但柬埔寨事件發現，很多人是被廣告騙去，所幸在機場被勸回或後來被救回，此類犯罪行為，過程中運用媒介、引誘、運送、留置等，這部分沒有獨立的罪名，現行法可能無罪，因此修法增訂「意圖剝削行為的販運行為罪」，把處罰前置化，這類犯行最重可處五年徒刑，被害人未滿十八歲則加重至七年刑期。

此外，因應詐騙集團囚禁人頭帳戶的犯罪模式，法務部也提出刑法修正草案，對於意圖實施其他犯罪、三人以上共同犯罪、攜帶凶器、凌虐被害人、剝奪被害人行動自由七日以上、或對精神身體障礙或其他心智缺陷者，提高刑度至最重可處七年有期徒刑。

對於剝奪行動自由過程造成死亡、重傷害等情，加重刑責最重可論處無期徒刑，以與普通剝奪行動自由罪有所區別；對於以深偽影像或聲音為詐欺行為手段，則增訂為加重事由，最重可處七年有期徒刑。

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