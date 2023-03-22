「龍舟天菜」殞命施工坑洞 母提國賠5240萬

曾就讀萬能科技大學的陳俞安（最前方戴墨鏡者），因長相帥氣而有「龍舟天菜」之稱。（讀者提供）

2023/03/22 05:30

桃市府水務局長︰市府會配合司法調查 負起全責

〔記者謝武雄／桃園報導〕有「龍舟天菜」之稱的亞運金牌國手陳俞安，二月十六日凌晨騎機車於桃園區文中路、國際路二段路口摔落污水下水道工作井中死亡。民進黨團、律師陳鄭權昨天陪同家屬召開記者會，將提出五二四○萬元國家賠償，陳媽媽聲淚俱下說，陳俞安一生光榮都在水裡，如今卻死在水裡，叫她如何接受。

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桃園市長張善政表示，要求廠商日鼎公司配合檢察官的調查，釐清責任歸屬，如果責任在廠商的話，市府絕對會要求廠商負責到底。

桃市府水務局長劉振宇表示，雖然桃園北區污水下水道為BOT工程，但市府一定會負起全部責任，此案已經進入司法調查，如果有疏失，市府也會主動負起國賠責任，倘若施工廠商經查沒有疏失，也會要求負起必要的道義責任。

陳媽媽於記者會中出示從事故地打撈起來的機車照片，強調車頭都完好，且陳俞安沒有外傷，這顯示現場的防護措施根本就沒有做好，她寧可陳俞安撞到圍籬被彈回來受傷，如今市府卻稱工地的防護措施做得很好，讓她如何接受。

律師陳鄭權表示，該工地不僅沒有設置足夠且正確警示照明、施工標誌及安全防護設施，更超出核准的施工範圍至對向車道，造成陳俞安因照明不足等原因而發生事故。

陳鄭權說，本案要求喪葬費四十五萬元、父母撫養費一九五萬元、精神撫慰金父母親各二千五百萬元，總計五二四○萬元；市議員黃瓊慧、彭俊豪、張肇良、林志強昨陪同家屬出席記者會，抨擊市府態度冷漠，將責任推往包商，更指倘若工地使用電子圍籬，事發後五到十分鐘，救護人員就可獲報到場，很大機會可挽回寶貴生命，而現場安全措施顯然有瑕疵，政府當然有責任。

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