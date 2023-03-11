蘇治芬質疑：雲縣府行政卡關 迫廠商找關係

2023/03/11 05:30

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣議會議長與議員爆發集體受賄案，達德能源公司涉以賄賂議長沈宗隆等多位議員的方式尋求支持，並透過議員讓興建申請程序順利，包括得以取得相關建造、使用執照等；立法委員蘇治芬昨天質疑，擺明就是受理申請案件的雲林縣政府「卡關」。

蘇治芬昨天質疑：「為什麼跨國公司在台灣投資綠能，需要找議長、縣議員選民服務？甚至企圖透過自治條例找出路，明明就是行政機關受理申請的案件，簡單的事情搞得這麼複雜，如果不是行政部門卡關，又是為了什麼？」

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「別人快又順 偏有人不順」

蘇治芬指出，「有的綠能公司是專人帶著公文跑，速利又急便，為什麼別人家的走得快又順，偏偏有人走得不順，插股傳聞不斷，簡直是無政府狀態。」

建管科長期人力不足 效率差

民進黨雲林縣議會黨團總召張維崢表示，綠能是新興產業，更是國家力推的重大建設，有完工時間的急迫性及壓力，當廠商遇到民眾抗爭或縣府效率不彰時，為在期限內完成工程，才會想透過關係，抄捷徑修專法，希望縮短行政流程，所以整個問題的核心，出在政府效率。

張維崢指出，縣府建管科長期人力不足，專業未隨著時代一併提升，導致行政效率不佳，綠能產業卡關時，無法即時輔導協助業者解決難題，所以縣府應該做的是把不足人力補足，提升對綠能的相關專業能力，滿足業者對正常行政程序及效率的需求，而不是修專法，把已經有限的人力調來服務特定行業，除了可能衍生特權的質疑，也對其他需要建管專業人員服務的企業相對不公平。

雲縣府：人力少 案量暴增

雲林縣政府表示，縣府建設處人力僅達編制一半，近年案量暴增，以致效率失衡，縣府秉持讓企業、產業進駐雲林快速便利的方向，才會因應議會決議，提出修正建築管理自治條例，新增「就受理民眾申請建造執照或雜項執照、使用執照審查期限、申請人補正期限，及明訂審查不合規定者，應一次性告知」的條文，但內政部不予核定。

據了解，沈宗隆等人提出增修四十一條的決議，前年三讀通過，但縣府認為可能無法公正審查，中央也以違反建築法規不予核定；縣府後來修訂為「自起造人申請執照日起十日內審查完竣，最長不得超過三十日」，即送件後最長一個月內審完，如果有不合規定部分也會一次性通知起造人修正。

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