「行賄的收押 收賄的交保」雲林議長涉賄200萬交保 檢要抗告

雲林縣議員涉集體收受達德集團賄賂，雲林縣議長沈宗隆兩百萬元交保，昨晨三點左右步出法院。（記者黃淑莉攝）

2023/03/11 05:30

雲林地院：法官有獨立裁判空間

〔記者詹士弘、黃淑莉、鄭旭凱／雲林報導〕雲林縣議長沈宗隆等人涉收受達德集團賄賂，檢方聲押七人，雲林地方法院裁定收押達德集團前執行長潘正綱，但沈宗隆等六人各以二百萬元不等金額交保或無保請回。立委蘇治芬昨在臉書發文質疑「行賄的收押、收賄的交保，社會觀感如何？」雲林地院表示，法官有獨立裁判的空間；雲林地檢署主任檢察官朱啟仁則表示，預定於下週提出抗告。

聲押七人 僅押一名廠商幹部

沈宗隆與雲林縣議員王又民、許留賓、黃文祥等人，涉嫌收受達德集團賄賂，金額共計兩千六百多萬元，雲檢複訊後聲押七人，法官裁定僅收押禁見達德集團前執行長潘正綱，其餘皆交保，包括縣議員許留賓、黃文祥、達德前董事長王雲怡、曾姓、廖姓高階主管，各以十五萬至一百萬元不等金額交保候傳；議長沈宗隆二百萬元、鴻捷營造包商鍾慶郎一百萬元、王又民五十萬、潘正綱之妻游滿紅六萬元交保候傳，王又民的助理游嘉慧則獲無保請回。

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沈宗隆昨步出法警室後表示，感謝法官寬容大度，基於偵查不公開，不便多說；王又民說，兩千六百萬元賄款，資料內都沒有他的名字，與他完全無關。

蘇治芬則在臉書發文質疑「行賄的收押、收賄的交保」，認為行賄是輕罪、收賄是重罪，如果收賄的欠缺羈押必要性，「何以行賄的反而必須收押？法院的裁定，社會觀感如何？理由夠強嗎？」

雲林地院庭長王子榮說，全案還在偵查中，法官訊問後認為包商潘正綱在法庭的證述雖和證據吻合，但法官擔心如不羈押，相關證人說法恐有遭受其他共犯污染的可能，有羈押原因及必要性，裁定羈押並限制通訊；其他被聲押的涉案人沈宗隆、鍾慶郎、王又民等人，法官考量案情及檢察官所提事證，認為檢方掌握的證據相對穩固，認為只要具保即可確保後續偵審，不需要羈押。

王子榮說，法官對個案有獨立裁判空間，裁定羈押須慎重，主要包商已被羈押，主要證據已獲得確保，雲檢若不服，可在五天內提出抗告。

雲檢：有串證之虞才聲押

雲檢主任朱啟仁表示，正是因為相關被告涉嫌收賄、行賄的證據明顯且穩固，違反貪污治罪條例嫌疑重大，又有串證之虞，有羈押的必要，檢方才會聲請羈押，已決定下週提出抗告。

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