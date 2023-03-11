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    議長等人成立營造廠 浮報工程款漂白賄款

    雲林地方法院九日漏夜開羈押庭，議長沈宗隆親友及支持者在法院外等候關切。（記者黃淑莉攝）

    雲林地方法院九日漏夜開羈押庭，議長沈宗隆親友及支持者在法院外等候關切。（記者黃淑莉攝）

    2023/03/11 05:30

    〔記者鄭旭凱／雲林報導〕雲林縣議長等四名議員，收賄案關鍵行賄手法四大套路曝光！昨天凌晨以一百萬元獲交保的鴻捷營造公司負責人鍾慶郎，被檢方認定是整起行賄、貪凟案的關鍵白手套，為了掩人耳目並漂白賄款，整起行、受賄手法相當縝密且罕見，雲林地檢署正依據賄款取得過程和流向，進一步追查偵辦中。

    檢方調查，達德集團二○二○年間準備在雲林縣內設立風機發電，因地方人士及部分議員反對，向縣政府申請相關公文、建照、使照等遭到積壓，達德集團因而尋求在議會具分量的議長沈宗隆等人支持，希望藉由修改自治條例法規等方式，以便相關工程取得證照時能更加順利。

    檢方調查，為了掩人耳目，該起行賄案第一個步驟是先由沈宗隆及涉案議員許留賓、黃文祥等人，共同成立鴻捷營造公司，並由白手套鍾慶郎擔任公司負責人；該公司名義上承攬拋石業務，實則為承攬達德工程的下游包商，這是行賄案關鍵的第二個步驟，達德不少工程都是直接指定交給鴻捷承攬。

    檢方掌握疑每次至少行賄五百萬

    檢方追查，鴻捷承攬的工程，材料價格明顯浮報，以強度每平方公分三百五十公斤（350kg/cm2）的混凝土為例，市場行情每單位三千七百元，鴻捷提高到四千七百元；強度四百九十公斤的混凝土，市價每單位四千一百元，鴻捷提高為五千一百元，每單位價差達一千元，檢方認定鴻捷透過浮編單價和數量，或編列虛假合約工程，利用給付工程款的程序，將賄款夾藏在工程款中「漂白」，此為行賄第三步。

    待工程結案、取得工程款之後，白手套鍾慶郎從工程款獲取的超額利潤中，將超額部分提取出來用於行賄，完成漂白賄款的最後一步。

    據了解，檢方已掌握鍾慶郎疑以每次五至六百萬元金額行賄沈宗隆等人，累計金額達二千六百萬元，正擴大追查中。

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