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    要命！木板隔間+無住警器

    火勢集中在三樓，未延燒至一樓。（記者張軒哲攝）

    火勢集中在三樓，未延燒至一樓。（記者張軒哲攝）

    2023/03/05 05:30

    〔記者張軒哲／台中報導〕台中市后里區一間老舊透天厝四日清晨火警，疑似三樓電器或神明廳附近起火釀成三死，由於火勢並未延燒，警消研判是半夜熟睡逃生不及，加上三樓全是木板隔間等易燃材質，導致三人遭濃煙嗆死。

    火燒三樓 住警器裝在二樓

    中市消防局指出，黃家三樓是木板隔間易燃材質，也有神明廳，木板易燃導致火勢迅速蔓延，由消防局補助的住警器裝設在二樓客廳，三樓並未安裝，但火勢並未往二樓延燒，以致住警器未響起，三名死者半夜熟睡，錯失逃生的黃金時間。

    消防局建議，可在各樓層的房間、客廳、廚房皆裝設住警器，萬一半夜起火，會以高分貝喚醒熟睡中人及時逃生；台中市有補助老舊建築或弱勢戶每戶一個住警器，各賣場也有販售。

    此外，老屋要留意裝潢材質，重新裝潢時，建議使用耐燃材料及防焰製品。

    中市消防局指出，平時養成用電不超過負載、電線不綑綁折損、插頭不潮濕污損、電源插座不用不插、電器周圍不放可燃物、不使用無商品安全標章的電器，尤其是電暖器或神明廳長時間使用的插頭、電線有軟化或發熱跡象，就要多加留意。

    消防局說，民眾若對住家消防安全有疑慮，可聯繫當地消防分隊，會指派消防人員或婦宣隊到府宣導、檢視。

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