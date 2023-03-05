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    首頁　>　社會

    疑電器走火／3代8口 3人遭濃煙嗆死

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    2023/03/05 05:30

    家人試圖滅火不成 祖孫3人不治 長子驚險逃出 顏面、雙手燒傷

    〔記者張軒哲／台中報導〕台中市后里區智生路一處三層樓透天厝，昨日清晨二時許起火，雖然消防員十分鐘就控制火勢，但睡在三樓的黃姓祖孫三人，逃生不及被濃煙嗆倒，送醫不治。親友轉述逃出現場的家人說，起火點疑似在三樓電視機旁，家人有試圖取水滅火，但火勢仍一發不可收拾，奪走三位至親生命。

    火勢局限在三樓 家人取水滅不了火

    智生路是后里區一條舊式巷弄，巷內兩側都是數十年的老透天厝，車道僅容一輛車通行，黃家多數親友都住在后里。親友指出，這棟透天厝住了三代同堂共九人，對面鄰居半夜先聽到一聲爆炸聲響，接著就看見黃家三樓燃起火勢。

    台中市消防局后里消防分隊指出，昨清晨二點廿七分獲報後，六分鐘就趕抵現場佈水線，當時火勢猛烈，濃煙密布，但十分鐘就控制火勢，半小時後完全撲滅，卻見黃家六十八歲阿公、六十二歲阿嬤與廿二歲孫子，分別倒臥三樓房間與樓梯口，無生命跡象，送醫後不治；台中地檢署檢察官昨下午相驗後，確認死因是吸入高度濃煙嗆傷致死。

    黃家四十二歲長子從三樓逃至一樓，驚險逃出火場，但被火勢燒傷，顏面及雙上肢燒傷六％，從豐原醫院轉至中山醫院救治；睡在二樓的四人，包括老三一家三口，和次子的小兒子，趕緊逃到一樓，皆未受傷。

    街坊指出，黃家世居后里，親友有多人從事外燴辦桌，黃家阿公從工廠退休後，撿拾資源回收補貼家計；三個兒子都是上班族，長子未婚，次子離婚育有二個孩子，三子跟妻子育有一名女兒，其妻從事家管；次子事發時在台中上班，因此起火時有八人在家。廿二歲死者是次子的長子，未讀大學也沒工作。

    后里區墩東里長張建湖說，黃家家境並非低收入戶家庭，目前起火原因有待釐清，後續會了解家屬的需求、給予協助。

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