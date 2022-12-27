過期烏骨雞改標重賣 立崧負責人起訴

檢警當時查扣上千隻過期烏骨雞。（資料照）

2022/12/27 05:30

〔記者許國楨／台中報導〕台中市立崧食品公司被前員工檢舉爆料，將過期烏骨雞等冷凍商品改標後，重新販售給大賣場、直播業者及不特定民眾，負責人張容福雖反駁指遭抹黑，但檢警連續發動搜索，在全台扣得上千隻改標烏骨雞，全案依詐欺等罪嫌送辦，台中檢方以他涉犯偽造文書、販賣虛偽標記商品、詐欺取財等罪嫌重大，且有串證、湮滅證據及逃亡之虞聲請羈押獲准，日前由檢方提起公訴。

據查，立崧食品公司是在今年十月被員工爆料，將過期烏骨雞「改標」（更改有效期限）後販售，且舉發後倉庫內的逾期食品立刻被清空，負責人張容福當時曾出面喊冤，反指爆料員工是借錢未果、誣陷報復，檢方當天立即指揮保七總隊第三大隊第二中隊、食藥署中區管理中心及市府衛生局等單位，前往該公司稽查及搜索，但沒查到改標食品。

請繼續往下閱讀...

張容福想滅證 收押中

經保七依照檢舉人陳述時間，逐一調閱相關路口監視器後，鎖定涉嫌移轉改標食品車輛，帶回負責人、會計、司機及上、下游廠商等相關人製作警詢筆錄，深入追查相關食品流向發現已輾轉運往外縣市，同步至彰化縣、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市執行稽查，追回並查扣遭改標之烏骨雞上千隻，防止不良食品流入市面。

檢警掌握證據後，再度傳喚張男到案說明，複訊後認為他涉嫌重大，經當庭逮捕，十月七日向法院聲請羈押獲准。

另張男涉違反食品安全衛生管理法部分，由台中市政府衛生局依權責裁罰；檢警表示，過期食品改標再製時有所聞，年關將近，籲商譽誠可貴，良心價更高，業者切勿心存僥倖，以身試法。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法