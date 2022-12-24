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    暴力首腦選上麥寮鄉代 恐嚇過半同僚搶主席寶座

    麥寮鄉民代表當選人陳宏吉被收押。（取自臉書）

    麥寮鄉民代表當選人陳宏吉被收押。（取自臉書）

    2022/12/24 05:30

    就職前夕 雲檢發動搜索

    〔記者／雲林報導〕各縣市鄉鎮市民代表當選人將於本月廿五日宣誓就職，隨即進行主席、副主席選舉，雲林地檢署查察黑道介入代表會主席選舉，發現以無黨籍麥寮鄉民代表當選人陳宏吉為首，所組成的暴力犯罪集團及組織成員，涉嫌恐嚇鄉民代表及殯葬業者案，廿一、廿二日對集團首謀陳男及組織成員發動搜索，共拘提、借訊十七人到案，訊後陳男等四人被聲押。其中陳宏吉收押，其餘交保。

    十七人到案 陳宏吉收押

    雲林地檢署表示，陳男為競選麥寮鄉代及代表會主席，藉由籌組競選團隊招攬成員，組成暴力犯罪集團，以強暴、脅迫等不法手段，危害社會治安及妨害他人競選。

    虎尾暴力砍人 他們幹的

    檢方指出，今年十一月廿五日凌晨，虎尾鎮光復路發生汽車遭潑漆案，車主聚眾砍人案件，涉案嫌犯中，陳姓、鍾姓、蒙姓及馬姓男子，就是該暴力犯罪集團的組織成員；這些成員經檢察官向法院聲請羈押獲准後，檢察官順藤摸瓜，另指揮警、調成立專案小組，積極溯源追查，發現該犯罪組織還涉嫌恐嚇、毆打殯葬業者，並脅迫麥寮多位鄉代，支持其競選代表會主席等犯行，造成地方人心惶惶。

    警方表示，陳男在選舉期間，即針對多名現任鄉代威脅恐嚇，表明要爭取鄉代會主席寶座，要求支持，若有不同意就用手段威脅，讓對方造成恐懼，選後就派小弟到當選人服務處站崗盯梢，還有人因為害怕不敢回家。據指出，麥寮鄉代共有十一席，除對手外，有六、七人遭到威脅。

    專案小組完成證據蒐集後，於廿一、廿二日進行收網，對集團首謀陳男及組織成員發動搜索，並拘提十五人及借訊兩人到案，檢察官訊後，認為首謀陳男及核心成員張男、林男及陳男，均涉犯組織犯罪、槍砲、妨害自由、妨害投票等罪嫌，犯罪嫌疑重大，行為危害社會治安嚴重，有反覆實施暴力犯罪行為之虞，向法院聲請羈押，其餘成員分別以五萬至五十萬元不等金額具保候傳。

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