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    電話恐嚇王鴻薇 高雄無業男落網

    北市立委補選參選人王鴻薇遭電話恐嚇案，台北市警信義分局昨晚在高雄市逮捕蔡姓男子到案。（記者邱俊福翻攝）

    北市立委補選參選人王鴻薇遭電話恐嚇案，台北市警信義分局昨晚在高雄市逮捕蔡姓男子到案。（記者邱俊福翻攝）

    2022/12/08 05:30

    〔記者邱俊福、鄭名翔、蔡思培、楊心慧／台北報導〕國民黨台北市第三選區立委補選參選人王鴻薇遭電話恐嚇案，台北市警信義分局昨晚在高雄市逮捕蔡姓男子到案。警方初步了解，蔡男是因政治理念，不滿王鴻薇日前發表的言論，遂行恐嚇，訊後將依恐嚇罪嫌移送檢方偵辦。

    吳怡農譴責任何暴力行為

    民進黨參選人吳怡農昨前往雙連市場拜票、北市文昌宮參拜，結束後接受媒體訪問，被問到王鴻薇遭電話恐嚇，吳怡農認為此事十分嚴肅，譴責任何暴力行為，拜託警方盡全力偵辦調查，並強化提升王的維安；台北市長當選人蔣萬安也痛批恐嚇等黑暗勢力已踩到民主法治紅線。

    警方初步調查，六十五歲蔡男，目前無業，並無黑幫背景。他在六日下午三時許，以手機打電話到台北市議會總機，再轉到王鴻薇辦公室，助理接電話後，蔡男表達「叫你們議員不要再講黑道的事情，不然要開槍」等語，便自行掛斷電話。

    王鴻薇當天晚間至信義分局三張犂派出所報案後，警方立即跟北市警刑警大隊組成專案小組，並報請檢察官指揮，全力清查恐嚇電話來源，迅速鎖定蔡男涉有重嫌。

    此外，為維護王鴻薇人身安全，前晚當事人向北市警局保安科申請隨扈後，立即從北市警松山分局調派兩名隨扈，負責其安全，也將對其住所加強巡邏勤務。

    警方昨晚南下高雄市三民區蔡男住處將他逮捕，蔡男坦承涉案，現場並查扣行動電話等證物，帶回信義分局進一步偵訊，了解恐嚇等細節，將再釐清犯案動機等相關疑點。

    警政署署長黃明昭昨天在主持刑事局破案記者會時強調，北市警局受理後，已成立專案小組積極追查中，同時也對王鴻薇的人身安全加以保護。

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