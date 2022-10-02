掃蕩跨國人蛇 我攜手美國土安全部、FBI

法務部陸續邀集美國FBI和國土安全部，研商合作機制、建置聯繫窗口，並與內政部警政署刑事警察局合作，規劃、執行全國同步打擊詐欺專案行動。（資料照）

2022/10/02 05:30

〔記者陳政宇／台北報導〕因應層出不窮的海外詐騙案，法務部表示，我國今年九月陸續與美國聯邦調查局FBI和國土安全部，研商合作機制、建置聯繫窗口，共同打擊跨境人口販運犯罪。目前偵查中案件的被害人，其受害地點涵蓋柬埔寨、杜拜、泰國、緬甸、泰緬邊境等地。

民眾赴海外打工遭詐騙案件頻傳，行政院今年八月成立跨部會專責小組加強偵辦。立院內政委員會下週一將邀請行政部門就「國人受騙至海外從事犯罪工作或遭囚虐待、勒索、摘賣器官等事件，政府針對跨國詐騙人蛇集團所為預防、勸阻、救援、究辦等四大面向之執行成效」進行專題報告，並備質詢。

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法務部也提出因應作為，包括建置「被害人及被告資訊整合資料庫」，蒐集入出境資訊，運用大數據分析，提供檢察及司法警察機關查詢，向上溯源，強力追緝幕後人蛇集團。

同時對於救援返國之國人，經鑑別為犯罪被害人者，應即通報相關機關，依人口販運防制法等相關規定，給予協助，犯罪被害人保護協會亦應適時介入關懷，提供協助。

另外，針對在臉書等網路社群發布誘騙使國人出國之不實訊息，加強網路巡邏，強力偵辦，並聯繫刪除。

此外，法務部九月也陸續邀集美國FBI和國土安全部，研商合作機制、建置聯繫窗口，並與內政部警政署刑事警察局合作，規劃、執行全國同步打擊詐欺專案行動。

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