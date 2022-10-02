210萬犯罪被害人補償金 竟得加息返還／同棟樓失火 婦遭嗆死 鄰居起訴後判無罪

王男獲判無罪，新北檢方回過頭要求死者家屬還二百一十萬元補償金，還要求加計五％利息。（資料照）

2022/10/02 05:30

新北檢：不當得利 加息五％

〔記者吳政峰／台北報導〕新北市王姓男子外出後，家中延長線突然走火引發祝融，同棟住戶黃姓婦人遭濃煙嗆死，新北地檢署依過失致死罪起訴王男，家屬另依犯罪被害人保護法獲得二百一十萬元的遺屬補償金。但後來王男獲判無罪，新北檢方回過頭要求死者家屬還這筆錢，還要求加計五％利息。家屬興訟，認為利率遠高於活期存款不合理，台北高等行政法院認為，此舉將造成人民對國家的不信賴，日前判家屬不用支付利息。

二○一五年七月一日早上七時許，王男外出工作，家中的延長線突因不明原因短路，高溫過熱引燃一旁物品，濃煙瀰漫整棟大樓，鄰居黃婦逃生不及而遭嗆死。新北檢認定，王男疏未注意定期更換、檢查延長線，離開房間時也未拔除延長線，涉犯過失致死罪，將王男提起公訴。

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黃婦家屬依據犯罪被害人保護法，申請遺屬補償金，新北檢犯罪被害人補償審議委員會同意核予二百一十萬餘元，二○一七年一月完成核發。

但高等法院刑事庭於同年八月判決，認定檢方舉證不足以證明王男不正常使用或疏於維護延長線，或未注意到延長線被覆蓋而劣化，仍繼續使用，致通電時電弧瞬間高溫燒斷電線起火，釀成火災嗆死黃婦，判王男無罪確定。

受害家屬：本質非借錢 不合理

新北檢收判後，審議認為王男既然無罪，則黃婦即非犯罪行為的被害人，決議要求家屬返還補償金，若逾期即加計年息五％。家屬不服，興訟要求撤銷，主張自己是領取補償金，並非跟新北檢借錢，竟被要求加計利息，且利率遠高於活期存款，甚不合理。

新北檢答辯，補償金屬「授予利益的行政處分」，依行政程序法第一二七條規定，處分經撤銷後，應準用民法「不當得利」規定，加計返還五％年息。

北高行審理後認定，犯保法第十三條第三款針對「虛偽或其他不正當方法受領犯罪被害補償金者，應全部返還之，並加計自受領日起計算利息」條文，利息以郵局一年期定期利率計算（約一％），顯示立法者已對應退款和利息者做出區別界定。

造成人民不信賴國家 判免息

北高行認為，犯保法是為了保護被害人而定，若不分受領者有無「不正行為」，而一律要求返還補償金並加計利息，將造成人民對國家的不信賴，實不妥當，判家屬免還利息，可上訴。對此，新北檢回應，尊重法院判決，收判後再研議是否上訴。

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