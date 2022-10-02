強索利息失溫暖 已推修法杜絕爭議

新北地檢署要求黃姓火警被害人的家屬返還犯罪被害人補償金，還得加計五％利息，被台北高等行政法院打臉。（資料照）

2022/10/02 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕新北地檢署要求黃姓火警被害人的家屬返還犯罪被害人補償金，還得加計五％利息，被法院打臉。

新草案已送立院審議：起訴就不須還補償金

台灣司法人權進步協會理事長何俊英認為「判決正確」，並指家屬痛失至親已很痛苦，司法若還強索利息，不只不妥，更讓人民感覺沒有溫度；一位檢察官表示，犯罪被害人保護法修正草案已送進立法院審議，未來只要檢方偵結起訴，被害人或家屬即不須返還補償金，可望減少爭議。

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何俊英認為，犯罪被害人補償金的性質，究竟是否屬於民法不當得利定義中的「利益」，實有模糊空間，若檢方強向喪家索討利息，恐讓司法淪為冰冷制度，喪失溫度，並不恰當。本案可能是公務員擔心若不向家屬追討利息，事後恐遭究責，才如此行事，幸有北高行判決一鎚定音，供日後類似案件依循。

犯保法規定，性侵害、過失或故意致重傷的被害人、或致死的家屬，從自知被害起二年內，可向轄區地檢署申請補償金，死亡案件最高可獲償付二百一十萬元，但屬「代位求償」性質，由政府先賠給家屬，取得債權後再向加害人求償。已獲領犯保金的家屬，若想向加害人民事求償，則須先扣除前已領走的補償金。

案件如經法院判決無罪或變更法條，例如重傷害變更為傷害罪，被害人或家屬即須返還補償金，目前實務爭議頗多，為減民怨，行政院今年三月通過犯保法修正草案，從四十六條大幅度增為一○三條，並更名為「犯罪被害人權益保障法」，現於立法院待審。

一位檢察官解釋，新法草案課予政府負起刑事犯罪的補償責任，只要發生死亡結果，定額補償一百廿萬元，重傷害補償六十萬至一百廿萬元，性侵害則是廿至四十萬元；取消代位求償制度，被害人或家屬可對加害人提起足額民事求償，無須扣除已領的補償金；求償期間從兩年延長為五年；且只要檢察官偵結起訴、發布通緝或簽結（找不到加害人），已核發的補償金即無須返還，以照顧被害人或家屬。

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