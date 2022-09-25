變態偷拍AV女優 入侵洗衣間找原味衣

艾秋的po圖。（取自艾秋Twitter，記者徐聖倫翻攝）

2022/09/25 05:30

〔記者徐聖倫、闕敬倫／台北報導〕知名本土AV女優「艾秋」，驚傳遭不明男子在她住家外跟蹤、盯梢甚至疑似偷拍！她發現一名詭異男子頻繁出沒在她租屋處外，拿著手機對著她的屋內拍攝，嚇得在自家外加裝監視設備，清楚拍下該男行徑，連續一週內多次在她住處外徘徊，甚至還逛到該樓層的共用洗衣間，懷疑噁男試圖翻找「原味衣物」，艾秋不堪其擾，尤其擔心發生不測，報案請警方偵辦。

5天騷擾3次 報警偵辦

上月廿二日晚間七時許，艾秋在自家休息時，她的愛犬突然吠了兩聲，原本以為是狗狗不乖，但她環視周圍，看到窗外有男子持手機往她的屋內拍攝，嚇得趕緊拿著掃把出門查看，但屋外的偷拍者已不見蹤影。

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兩天後，艾秋在自家外加裝監視器，果然拍到隔天清晨五時許，這名噁男再次到她住處外頭徘徊，而對方也發現有監視器在拍攝，隨手拿黑色衣物掩蓋住監視器鏡頭大半，接著又在艾秋家的窗外探頭探腦。

艾秋事後在個人IG上發文表示，當時她還沒睡，就在屋內看著手機，與噁男只有一牆之隔，除了擔驚受怕，還覺得非常噁心。

再隔日，噁男又如先前一樣，跑到艾秋家門外鬼鬼祟祟查探，還跑到該樓層共用的洗衣間，似乎還想翻找什麼，詭異行徑都被艾秋的監視器拍下，艾秋擷取部分圖像並張貼公告呼籲「自重」；與親友討論後，她決定不能姑息隱忍，前往北市信義警分局報案。

騷擾者疑住同棟公寓

轄區信義警分局三張犁派出所表示，被害女子發現有人在她住家外徘徊偷拍，自行架設監視器蒐證，她有先問過租屋管理員，懷疑是同棟公寓某位男住戶所為。警方指出，女子報案時，尚未正式提告，因此受理案件證明單標記為「其他案類」，若日後正式提告，警方將依違反跟騷法、妨害秘密等罪偵辦。

艾秋面貌姣好，不排除噁男知道她AV女優的身分。（取自艾秋Twitter，記者徐聖倫翻攝）

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