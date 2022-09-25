防癡漢監視 提告、請警書面告誡可並行

艾秋裝設監視器拍到噁男的行徑。（取自艾秋Twitter，記者徐聖倫翻攝）

2022/09/25 05:30

〔記者吳政峰、邱俊福／台北報導〕AV女優艾秋懷疑自己遭癡漢盯上，向警方報案，依癡漢的行徑，恐涉及跟蹤騷擾防治法、妨害秘密等罪。律師廖芳萱認為，艾秋若覺得恐懼，可請警察進行書面告誡，若對方屢勸不聽，可再聲請核發保護令；一位婦幼專組檢察官表示，警察告誡與被害人提告跟騷罪，可雙軌並行。

警政署統計，跟騷法自六月一日上路施行以來至八月底止，已受理九三八件跟蹤騷擾案件，平均每天逾十件；警方已開出書面告誡六○七件，被害人提出告訴五四三件，已移送地檢署偵辦者三○九件，有十四件的被告遭收押偵辦，包括台東縣三件、宜蘭、彰化縣各二件，台北、新北、台南、嘉市、南投、苗栗、金門各一件。犯行態樣以通訊騷擾最多，其次為盯梢守候、監視觀察。

請繼續往下閱讀...

最重可判刑一年

律師廖芳萱表示，本案男子反覆以肉眼或持手機拍攝艾秋住家，涉犯跟騷法第三條之「監視、觀察、跟蹤或知悉特定人行蹤」，不斷出現在她家附近，則涉犯「以盯梢、守候、尾隨等方法接近特定人之住居所等場所」，最重可處一年徒刑。

勸不聽可聲請保護令

廖芳萱指出，警方調查屬實後可對該男處以書面告誡，若兩年內再犯，被害人即可聲請核發保護令，違反保護令最重可判三年。該男以手機偷拍住家的非公開活動，若查獲隱私檔案，則可依妨害秘密罪論處；共用洗衣間若僅供住戶使用、外人無法自由進出，無故闖入的該男也可能觸犯侵入住宅罪。

婦幼專組檢察官指出，跟騷法是告訴乃論罪，艾秋可提刑事告訴，警方可對男子發布行政書面告誡，刑事、行政雙軌並行，即便刑事不成罪，也不影響書面告誡效力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法