為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    防癡漢監視 提告、請警書面告誡可並行

    艾秋裝設監視器拍到噁男的行徑。（取自艾秋Twitter，記者徐聖倫翻攝）

    艾秋裝設監視器拍到噁男的行徑。（取自艾秋Twitter，記者徐聖倫翻攝）

    2022/09/25 05:30

    〔記者吳政峰、邱俊福／台北報導〕AV女優艾秋懷疑自己遭癡漢盯上，向警方報案，依癡漢的行徑，恐涉及跟蹤騷擾防治法、妨害秘密等罪。律師廖芳萱認為，艾秋若覺得恐懼，可請警察進行書面告誡，若對方屢勸不聽，可再聲請核發保護令；一位婦幼專組檢察官表示，警察告誡與被害人提告跟騷罪，可雙軌並行。

    警政署統計，跟騷法自六月一日上路施行以來至八月底止，已受理九三八件跟蹤騷擾案件，平均每天逾十件；警方已開出書面告誡六○七件，被害人提出告訴五四三件，已移送地檢署偵辦者三○九件，有十四件的被告遭收押偵辦，包括台東縣三件、宜蘭、彰化縣各二件，台北、新北、台南、嘉市、南投、苗栗、金門各一件。犯行態樣以通訊騷擾最多，其次為盯梢守候、監視觀察。

    最重可判刑一年

    律師廖芳萱表示，本案男子反覆以肉眼或持手機拍攝艾秋住家，涉犯跟騷法第三條之「監視、觀察、跟蹤或知悉特定人行蹤」，不斷出現在她家附近，則涉犯「以盯梢、守候、尾隨等方法接近特定人之住居所等場所」，最重可處一年徒刑。

    勸不聽可聲請保護令

    廖芳萱指出，警方調查屬實後可對該男處以書面告誡，若兩年內再犯，被害人即可聲請核發保護令，違反保護令最重可判三年。該男以手機偷拍住家的非公開活動，若查獲隱私檔案，則可依妨害秘密罪論處；共用洗衣間若僅供住戶使用、外人無法自由進出，無故闖入的該男也可能觸犯侵入住宅罪。

    婦幼專組檢察官指出，跟騷法是告訴乃論罪，艾秋可提刑事告訴，警方可對男子發布行政書面告誡，刑事、行政雙軌並行，即便刑事不成罪，也不影響書面告誡效力。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    變態偷拍AV女優 入侵洗衣間找原味衣
    2022/09/25 05:30

    變態偷拍AV女優 入侵洗衣間找原味衣

    逢低先買五股蛋殼區 這案享補漲優勢

    A7雙語學區正核心19～29坪聰明學霸宅
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播