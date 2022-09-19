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    自由日日shoot》槍砲犯製造斷點藏利刃 逃亡手法和殺警犯雷同

    陳坤和配戴的非固定式「鉚釘式腳鐐」，而是一般的開鎖式腳鐐（圖右）。（記者許國楨攝）

    陳坤和配戴的非固定式「鉚釘式腳鐐」，而是一般的開鎖式腳鐐（圖右）。（記者許國楨攝）

    2022/09/19 05:30

    〔記者許國楨／台中報導〕台中監獄槍砲重刑犯陳坤和，前天趁戒護就醫機會自醫院脫逃，陳嫌脫逃期間攜帶剪刀與摺疊刀，除了到殯儀館偷貨車充當逃亡工具，還變裝搭計程車製造斷點，與台南殺警案凶嫌林信吾攜帶利刃、變裝逃亡手法如出一轍。

    林信吾八月二十二日殺害兩名員警後，警方發現他不斷製造逃亡斷點，除了步行，共換乘六種交通工具、變裝三次。

    他先把偷來的機車藏進台南市土城高中廁所，換衣服清洗血跡後，走了一公里多再攔計程車，接著又換一次裝，之後搭公車在市立醫院下車，走了一段路又攔計程車，到保安車站搭火車逃到新營，短短一個小時內，行經三個行政區。之後搭白牌計程車南下高雄，並在高雄買一張往新竹的客運車單程票，最後在新竹落網。

    而陳坤和以鐵線打開腳鐐後，跑到醫院附近的殯儀館偷貨車，猛力衝撞停車場柵欄逃逸，遇到巡邏警車後，他棄車逃逸。之後迅速變裝換成襯衫掩人耳目，他還一度在市區徒步亂繞，而後改搭其他交通工具移動，企圖混淆警方追緝。

    不過台中市刑大員警透過監視器，仍順利掌握陳嫌從台中搭計程車在桃園市中壢火車站前下車的行蹤，昨午一點四十五分在中壢區中山東路，發現陳男從一輛計程車下車，立即圍捕將他制伏，陳嫌最終還是逃不過警方監視器法眼。

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