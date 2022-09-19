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    自由日日shoot》重刑犯就醫輕易開鎖逃 調查疏縱人犯人謀不臧

    陳坤和自醫院穿病人袍偷殯儀館車逃離，陳逃亡期 間不斷變裝。 （記者許國楨翻攝、民眾提供） 台中監獄逃犯陳坤和在桃園市中壢 區中山東路一段落網，因持刀自傷 被戒護送醫。 （記者李容萍翻攝）

    陳坤和自醫院穿病人袍偷殯儀館車逃離，陳逃亡期 間不斷變裝。 （記者許國楨翻攝、民眾提供） 台中監獄逃犯陳坤和在桃園市中壢 區中山東路一段落網，因持刀自傷 被戒護送醫。 （記者李容萍翻攝）

    2022/09/19 05:30

    〔記者許國楨、王定傳、陳恩惠／綜合報導〕台中監獄重刑犯陳坤和趁戒護就醫時取得鐵線，並利用戒護人員巡房空檔，破壞腳鐐後脫逃，外界質疑戒護就醫流程疏漏，法務部表示，將派人前往台中監獄，就戒護外醫人員所涉疏縱人犯部分，主動進行調查，將儘速查明其等所涉行政及刑事責任，依法究責嚴處。

    近日發生多起受刑人脫逃案件，尤其台南明德外役監受刑人林信吾脫逃期間殺害台南二名員警；花蓮自強外役監受刑人有二人脫逃，其中康育豪逃亡大半年後，七月還在桃園犯案，目前仍未到案，台中監獄又發生重刑犯趁戒護到中國醫藥大學附設醫院就醫時脫逃。

    台中監獄表示，目前中監配置在中國醫藥大學附設醫院的管理員有七名，需要戒護的處所包括病房區、加護病房區及急診室等共三大區塊，而病房有二間（每間四床）、加護病房有兩處三點，另急診室因區域大，有區分左右兩邊，總計有七處需要巡視。

    由於受刑人在院內檢查、手術時，都需要人力戒護，人力替補、戒護人犯移動不同區域，或巡房都可能出現空檔，經查，陳坤和當天上午取出鋼釘後回病房休息，與其他三名受刑人在同一房，另間病房則有兩名戒護就醫的受刑人，由兩名管理員各自負責一間，進行目視佐以監視器戒護，但當天下午突有一名受刑人因醫療需求要急診檢查，由其中一名管理員陪同，才會僅剩一名管理員負責兩間病房的戒護勤務。

    中監︰陳嫌看診戴開鎖腳鐐 非鉚釘式腳鐐

    對於陳嫌利用戒護人員巡房的空檔，破壞腳鐐後脫逃，中監解釋，因受刑人就醫需求，方便醫院檢查、看診，因此陳配戴的並非固定式的「鉚釘式腳鐐」，而是一般開鎖式腳鐐，陳才得以用不明方式取得鐵線，破壞腳鐐後，趁管理員巡房空檔脫逃。

    對於腳鐐戒具為何能被輕易開啟，戒護人員有無疏忽等，矯正署副署長許金標說，這也一併會由台中地檢追查，除了偵辦受刑人脫逃罪，也針對管理、戒護人員中是否有故意涉及私縱人犯等人謀不臧問題，目前法務部與矯正署政風室都派員到台中監獄調查。

    台中地檢署強調，針對此事件所涉及之受刑人脫逃、公務員有無疏縱人犯等刑責，已分案由檢察官積極調查中。

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