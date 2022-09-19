自由日日shoot》陳坤和疑預謀犯案 換6車6度變裝擋禿頭

近期受刑人逃亡案例

2022/09/19 05:30

〔記者許國楨／台中報導〕因涉槍砲、毒品等案在台中監獄服刑的受刑人陳坤和，戒護至中國醫藥大學附設醫院就醫，不料竟以鐵線破壞腳鐐脫逃，除刻意買帽子遮擋禿頭，還六度變裝，但專案小組仍透過路口監視器鎖定行蹤，最後在桃園逮到人，陳的狡猾行徑，警方也不排除是預謀犯案。

台中地檢署前晚收到台中監獄通報後，責成檢察官林俊杰指揮台中市刑大偵四隊、第二分局偵查隊合組專案小組調查，刑事警察局則火速將逃犯陳坤和照片登錄在查緝專刊，強調該受刑人犯槍砲等案判刑十六年，並且為重刑累犯不得假釋，具暴力傾向，請查緝人員注意執勤安全。

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專案小組查出，陳嫌脫逃時穿著白色病人袍，先利用長約十公分的鐵線，破壞開鎖式腳鐐離開醫院，穿著病袍逃往附近的台中殯儀館竊車後棄車逃逸，接著換上襯衫掩人耳目，混入人群消失無蹤。

由於陳沒有行動電話且身無分文，專案小組研判他逃亡期間勢必需要跑路費用，找人接濟，迅速對其親友展開監控，斷其金援。

警方同時調閱監視器，發現陳自醫院脫逃後，先步行一段路再攔計程車，雖然他剛動過手術取出鋼釘，但還是可以行動，只是動作較緩慢，從前天傍晚至昨下午落網，去過苗栗、南投、台中、桃園等地向親友借錢，甚至還從苗栗折返台中，再前往桃園中壢。

至少向3親友籌10萬跑路費

期間陳嫌總共向至少三名以上親友，籌措約十萬元做為逃亡費用，親友苦勸他投案仍遭拒，他除購買衣物及鞋子，至少變裝六次，甚至煞費心機買帽子遮擋禿頭，還換了六次以上計程車製造斷點，企圖混淆查緝方向，而他逃亡持有的折疊刀，外觀仍相當新，不排除是跑路期間添購。

而陳嫌在台中殯儀館竊車逃亡，警方接獲車主報案攔截圍捕，前晚尋獲贓車時，一度以為是一般竊案，約兩小時後根據通報，才驚覺竊賊竟是脫逃重犯。有禮儀業者說，相關需要布置告別式場公司，為方便作業及讓同業方便移車，車鑰未拔甚至不熄火都是「殯儀館日常」，沒想到會遭重刑犯開走，真是史上頭一遭，令人傻眼。

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