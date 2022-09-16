國旅團客拆成自由行 飯店A63萬補助起訴／2高層坦承犯行 31員工獲緩起訴、不起訴處分

高雄市「統茂松柏飯店」涉嫌將團客變成自由行，再向政府申請核發相關補助，共A走63萬元餘元，雄檢偵結後依詐欺罪起訴。圖為六合夜市。（資料照，記者王榮祥翻攝）

2022/09/16 05:30

〔記者黃佳琳、王榮祥、陳心瑜／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）肆虐全球，觀光產業受到嚴重衝擊，政府為振興旅遊推出國旅補助和夜市券，補助對象為平日的自由行旅客，原本是一番美意，但高雄市「統茂松柏飯店」歐姓女執行董事和潘姓副總竟指使員工向親友蒐集個資冒領，還把入住飯店的團體客資料細拆成自由客，再向政府申請核發補助，共A走六十三萬餘元，高雄地檢署偵結，依加重詐欺罪起訴。

檢方指出，交通部觀光局二○一九年九月一日至二○二○年一月卅一日推出「擴大國旅秋冬遊住宿優惠活動」，經濟部也同時加碼推出「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫促進夜市消費方案」，補助自由行的國人在週日至週五平日時段，入住參與活動的旅宿業，每晚即可折抵一千元的住宿費，並領取每房兩百元的夜市抵用券。

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高雄統茂松柏飯店的歐姓女執行董事和潘姓副總，竟指使員工去向親友蒐集個資，只要拿到一筆個資向系統平台成功申請到補助，提供個資的員工就可獲取兩百元現金及兩百元夜市券，飯店員工四處募集到一百卅六筆個資後，飯店順利向政府申請到十三萬六千元的國旅補助及兩萬七千兩百元的夜市券。

由於團體客沒有補助，歐、潘另指使員工，把平日入住的團體客個資細拆成自由行旅客，四個多月來，共把三百九十六名入住的團客拆成自由行旅客，向政府申請到卅九萬六千元的國旅補助及七萬九千兩百元的夜市券。

檢警獲報前往搜索，扣得大批請款、補助名單及對帳單，歐、潘落網後坦承犯行，被檢方依加重詐欺罪起訴。至於飯店的卅一名員工則分別獲緩起訴和不起訴處分，緩起訴處分者須向公庫支付五千至五萬元不等罰金。

高雄市觀光局指出，等判決確定、收到公文書後，會對業者依法裁罰，同時追回款項。

悠遊國旅已加強防弊機制

交通部觀光局表示，今年七月中開始實施的悠遊國旅加強防弊機制，要點就明訂，參與獎助活動的旅宿業申請獎助時，若隱匿不實、造假、虛報、浮報等情事，應負相關法律責任，並依直轄市、縣（市）政府所定期限繳回該項獎助經費。交通部觀光局及直轄市、縣（市）政府，並得停止獎助；情節重大者，未來最高停止獎助一年至五年。

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