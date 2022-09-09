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    監委兒險成獨眼龍 竹聯「在地大哥」幹的

    謝男撂人攔下鴻男搭乘的轎車，抄起棍棒痛毆鴻男，鴻被打得鼻青臉腫，左眼差點失明。（記者王冠仁翻攝）

    謝男撂人攔下鴻男搭乘的轎車，抄起棍棒痛毆鴻男，鴻被打得鼻青臉腫，左眼差點失明。（記者王冠仁翻攝）

    2022/09/09 05:30

    〔記者王冠仁／台北報導〕監察委員鴻義章的兒子鴻戎，日前開車經過台北市士林夜市時被人圍毆、砸車，左眼幾乎失明。警方查出下手的是竹聯幫仁堂育仁會成員廿七歲謝姓男子，他平時以成立夜市自治會招商為幌子，實際上是以辦公室成立堂口率小弟販毒，他還自詡為「在地大哥」；警方前天兵分多路逮捕謝男與其同夥共五人，一舉將其瓦解。

    監委兒飆髒話點燃戰火

    警方調查，鴻男和謝男早就有嫌隙，去年十二月鴻男酒後搭朋友的轎車，行經士林夜市小西街時，故意放下車窗在謝男的堂口前方用髒話大聲辱罵謝男和他的妻子。

    謝男和小弟衝出來攔下轎車，抄起棍棒痛毆鴻男，鴻男被打得鼻青臉腫，左眼差點失明。

    竹聯分子還被查出販毒

    警方原本以為只是單純行車糾紛，但深入追查發現，近半年來謝男率小弟在士林夜市假藉成立夜市自治會，名義上為招商，私下卻指揮小弟販賣毒品，還率小弟與多名毒蟲故意製造毒品交易糾紛，再指揮小弟持刀棍強押對方到其自治會辦公室毆打、凌虐，威嚇對方簽立借據及本票，強收高額利息。

    今年八月，謝與一名童姓虛擬貨幣商假裝交易，把童男押到堂口痛毆，搶走對方名下的虛擬貨幣，行徑囂張。

    案經警方監控蒐證，前天逮捕謝男與其小弟共五人，在其自治會辦公室內查扣凌虐被害人用的鐵鍊、鐵鎚、束帶等犯罪工具，警方詢後依組織犯罪、毒品、恐嚇取財等罪送辦。

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