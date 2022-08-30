台南3前科男 柬埔寨遭槍殺

三名台南人在柬埔寨金邊遭到槍擊殺害，案情仍待釐清。 （取自臉書、民眾提供）

2022/08/30 05:30

葉男被爆頭 程男背部中彈 槍擊原因眾說紛紜

〔記者吳俊鋒、王俊忠、呂伊萱／綜合報導〕葉姓等三名台灣人前晚傳出在柬埔寨金邊遭槍擊殺害，警方初步調查，三人都是台南人，警方已受理家屬報案；據了解，三人到柬國從事博弈，根據同在當地的台灣朋友圈所傳回案情，及現場照片與跡證研判，葉男前額中彈，疑似先被爆頭，程男背部中彈，應是見狀轉身要逃時遭狙擊，且事發地點為林男住處，三人疑因糾紛，林與葉、程發生爭吵，林持槍射殺兩人後再飲彈。

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3人到柬國從事博弈

警方初步調查，三名台南人中，卅四歲林男住東區、廿七歲葉男與廿六歲程男都住仁德區。葉男有公共危險、詐欺、毒品等前科；程男恐嚇取財、殺人未遂、妨害自由、組織犯罪、強盜、毒品等前科；林男有傷害、恐嚇、槍砲等前科。

據警方瞭解，林男與葉男先後到柬埔寨已有五、六次，程男只有一次。葉男今年七月出境；程男今年二月出境；林男於今年八月十日再出境。

葉男的母親與程男的兄長陸續報案，指稱有家人在柬埔寨遇害，兩人都遭槍擊身亡，歸仁警方依規定受理，筆錄後，也聯繫刑事局與外交部協助。

歸仁警分局長邱顯良指出，葉、程的家屬知道兩人到柬國，但不清楚實際工作內容，並指稱是透過其他管道獲悉孩子遇害，但凶嫌犯案時間與動機都無法了解。

葉母前天接獲同在柬國的人捎來訊息，指稱「出事了」，一直打電話卻找不到兒子，後來與朋友圈取得聯繫，確認死訊，傷心欲絕。

有傳利益衝突遭中國人闖入行凶

目前傳回台灣的案情，眾說紛紜，有稱三人在台灣就熟識，到柬國從事博弈，除了林男殺葉、程二男再飲彈自盡的版本，也有傳聞是利益衝突，一群中國人闖入行凶，不過現場似乎沒有打鬥痕跡，除非事後經過整理，故布疑陣。

另有一說，是被當地警方射殺，但從行刑式槍擊，不像是緝捕歹徒的手法；甚至傳出三人知道犯罪集團太多內情，慘遭滅口，製造「斷點」。

另有一說 是被當地警方射殺

與程男、葉男情同舅甥的四十五歲徐男昨出面表示，約在二○二一年底，得知葉男先到柬國；程男也跟著去，兩男都到柬國工作，不太清楚確切工作內容，林與程、葉都是認識很久的友人，三人感情不錯。

外交部︰受困與駐胡志明市辦事處聯絡

外交部昨證實三人均為我國人，將提供當事人家屬必要協助，並提醒國人，柬埔寨槍枝管制鬆散，黑槍及詐騙集團氾濫，社會治安不佳，至今維持紅色旅遊警戒，應避免前往；如果受困當地，請儘速與我國駐胡志明市辦事處聯絡。

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