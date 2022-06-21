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    律師︰賣帳戶觸洗錢罪 還得幫詐團賠錢

    警方破獲集中營時，發現被害人被控制在特定範圍內。 （記者吳昇儒翻攝）

    警方破獲集中營時，發現被害人被控制在特定範圍內。 （記者吳昇儒翻攝）

    2022/06/21 05:30

    〔記者吳昇儒／綜合報導〕少數民眾為了蠅頭小利，出賣帳戶給詐騙集團使用，這些帳戶人頭，被逮後除了得面臨相關刑責，本身的信用也隨之破產，律師林富貴表示，提供帳戶的人頭已觸犯洗錢防制法等罪，另也會被列為詐欺共犯，被害者們可依法對其求償，賣帳戶者為小利真的得不償失。

    林富貴指出，賣人頭帳戶者又分為是否知悉帳戶販賣後的情況，若不知情則屬於詐欺幫助犯，因提供帳戶幫忙洗錢，則觸犯洗錢防制法；若賣帳戶者知情，那就與詐欺主嫌屬於詐欺罪的共同正犯，構成加重詐欺罪，亦違反洗錢防制法；若涉案程度嚴重者，可能還會涉犯組織犯罪防制條例。

    此外，民眾受騙報案後，可向匯款帳戶所有人求償；若賣帳戶為未成年人，則可向其法定代理人求償，較有可能追還被騙款項，但明年起十八歲就屬於成年人，等同賣帳戶者超過十八歲，就不得向法定代理人求償。

    律師蔡正傑則表示，販賣帳戶者與詐騙者為共同侵權行為人，被害者可依法全額求償，若被告未成年者則由法定代理人賠償。但若法定代理人能舉證自己監督並未疏懈，或縱加以相當監督，而仍不免發生損害者，則無需負賠償責任。

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