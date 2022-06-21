警方︰人頭警示帳戶 疫情期增四成

押人取簿案例表

2022/06/21 05:30

〔記者姚岳宏／台北報導〕武漢肺炎疫情期間，民眾雖宅在家，但人頭警示帳戶卻大增，根據統計，去年人頭警示帳戶約有四萬件，比起前一年增近四成，主要是網銀興起，及越來越多人使用的「第三方支付」等網路帳戶，刑事警察局提醒，「匯一元」破壞人頭帳戶方式近來已不多見，呼籲民眾，匯款至陌生帳號前千萬要想清楚，以免遭詐。

刑事局解釋，以往匯一元，可讓詐團辛苦得來的人頭帳戶變警示帳戶，但詐騙集團花樣百出，有時會先拿坊間一般公益團體的捐款帳戶，作為試探，等民眾真有匯錢、確認受騙上當後，再提供真正的人頭帳戶給被害人匯款；如發現民眾可能識破詐騙伎倆，還會拿其他有警覺民眾的帳戶出來，給對方匯一元成為警示帳戶，作為報復。

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刑事局表示，民眾匯款前千萬要三思，多方查證，不認識的人不要輕易匯款，銀行端如遇民眾鮮少辦理境外匯款、大額匯款，或匯款時間較為密集等狀況，或客戶回答支吾，應主動以宣導告知詐騙特徵，如假投資、以「私加LINE」等話術；並以攔阻或護鈔等名義，立即通知轄區員警協處攔阻。

各網銀也需修正網路視窗，提高警語顯著程度，以利民眾於網銀匯款提高警覺，同時行員於民眾開戶時，應主動宣導相關刑事責任或擬訂聲明書要求簽署，客戶一年內有二組帳戶以上曾列為警示紀錄，應管制其申辦數位銀行帳戶及純網銀帳戶。

警方提醒，想避免自己成為詐騙幫手，謹記金融帳戶屬於個人高度私密性文件，千萬不可出借或交給任何人使用。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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