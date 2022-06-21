詐團押人取簿囚集中營／救7被害人 竟是賣簿共犯

一名「押人取簿」共犯（左）被帶到新北市瑞芳地區的民宿軟禁，不堪被關押太久，脫逃向警求援，詐團成員隨後追趕（右）。 （記者吳昇儒翻攝）

2022/06/21 05:30

〔記者吳昇儒／綜合報導〕銀行帳戶是詐騙集團最重要的詐騙工具之一，騙得的款項必須透過人頭帳戶匯集到集團幕後首腦手中。近年來因檢警積極取締人頭帳戶，讓詐騙集團難以取得，間接導致全國各地近期陸續傳出「押人取簿」的案例。許多貪圖小利的民眾受詐騙集團指揮住進詐騙集團安排的民宿、民宅，如同「集中營」控制行動，帳戶則被取走當作犯罪工具，形成詐團取得人頭帳戶的新模式。

有資深檢察官指出，其實大部分住進「集中營」的人，心中都知道自己是來賣銀行帳戶，只要躺在民宿、民宅內看電視、玩手機，就可收取詐騙集團提供的數千、數萬元不等費用，若不幸被警方查獲，還能改口宣稱是被人控制，藉此逃避刑責；但也有部份是真的被騙，才會逃出報警求援。法務部近期也在研擬對洗錢防制法修法，未來無正當事由交付金融帳戶資料，就將直接面臨刑責。

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洗錢防制法將修法 無故交付帳戶恐有刑責

警方調查，這類型的押人取簿方式，通常都是透過網路散發短期可獲高薪或是可迅速核貸的廣告訊息，一些涉世未深或急需用錢的民眾，就會聽從指示，從全國各地到詐騙集團指定地點集合，再送往民宿或私人住所進行軟禁，更惡劣的則會強押到銀行辦理開戶，取得存簿、提款卡並開通網路銀行權限，如果不從，可能就會迎來一頓拳打腳踢。

詐騙集團透過這種方式取得帳戶，可避免帳戶提供者盜領詐騙贓款，或賣出帳戶就到銀行臨櫃停止帳戶使用及謊報遺失，因此能延長帳戶使用期限，降低贓款折損機率，更能要求對方設「約定轉帳」，每次都能轉走大筆現金。因此，才會將這些人頭集中管理。

新北警方今年三月間，就破獲該類型案件，新北市卓姓男子透過臉書「偏門收入」社群，與詐騙集團搭上線，雙方約定前往三重區某商旅見面，卓男卻當場被軟禁，其中還有四名被害人在場，所幸一名被害人乘隙用手機求援，其友人趕緊報警，救出被害人。

基隆地檢署偵辦一起集中營案件也發現，警方三月七日在新北市瑞芳救出七名「押人取簿」的被害人，發現七人被安排住在民宿，最後也承認是自己是要賣存簿，因此從「被害人」改列為「詐欺共犯」，並循線向上追查，破獲四組收簿集團。

據悉，這些自願的賣簿者，都約略知道帳戶將被用來做非法行為，與詐騙集團鬧翻的原因，大多是酬勞未支付或控制的時間過長，內部出現糾紛，賣簿者走投無路，才會向警方求助。

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