詐團教話術／賣簿偽裝被害人 成新脫罪手法

警方破獲集中營時，發現被害人被控制在特定範圍內，住宿空間都很小。 （記者吳昇儒翻攝）

2022/06/21 05:30

〔記者吳昇儒／綜合報導〕詐騙集團為讓人頭安心賣出帳戶，研發出多套教戰手冊，萬一遭檢警偵辦，就用套好通訊軟體對話資料，做為脫罪證據，企圖影響檢察官及法官判斷。近年來這些手法一一被破解，進化為「假押人真取簿」，讓賣簿者偽裝成「被害人」身分，成為新的脫罪手法，也讓類似案例激增。

北部某檢察官舉例指出，同事曾偵辦過一名單親媽賣帳戶給詐騙集團的案件，該名被告偵訊時，拿出與詐騙集團成員的對話，表示因家境困難，想找家庭代工，卻被騙走帳戶，成功博取同情及信任，檢察官予以不起訴處分。

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未料三個月後，這名單親媽又因賣帳戶被查獲，但說法已不被檢方採信，直接起訴；院方審理時，單親媽又以同套話術，企圖矇騙法官想要脫罪，所幸蒞庭檢察官及時戳破謊言，成功將她定罪。

騙集團利用偽造對話紀錄做為假證據，協助賣簿者脫罪行之有年，面對檢警一步步破解其手法，並將賣簿者定罪後，讓想賣帳戶的人怕面臨刑責望而卻步，一度讓詐騙集團難以取得存簿、提款卡。

詐騙集團便想出以集中營方式控制賣簿者，不但能避免賣簿者黑吃黑或直接停止帳戶造成損失；還能讓賣簿者佯裝成被害者，規避刑責。

北部一名刑警小隊長表示，偵辦集中營案件時會發現，有些被害人眼神非常懼怕，明顯是被人軟禁，有些則與犯嫌互動良好，嘻嘻笑笑，做筆錄時才稱是被騙，最後見謊言被戳破，才會改口承認是共犯；甚至遇過賣簿者見詐騙集團成員收入高，反要求加入，幫忙管理被軟禁的被害人。

被告偽裝成遭人軟禁的「被害人」案件，未來恐讓檢警非常頭疼，若沒有仔細去釐清這些「被害人」與詐騙集團間的聯繫與關係，很容易讓他們躲過司法制裁。

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