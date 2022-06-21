為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    詐團教話術／賣簿偽裝被害人 成新脫罪手法

    警方破獲集中營時，發現被害人被控制在特定範圍內，住宿空間都很小。 （記者吳昇儒翻攝）

    警方破獲集中營時，發現被害人被控制在特定範圍內，住宿空間都很小。 （記者吳昇儒翻攝）

    2022/06/21 05:30

    〔記者吳昇儒／綜合報導〕詐騙集團為讓人頭安心賣出帳戶，研發出多套教戰手冊，萬一遭檢警偵辦，就用套好通訊軟體對話資料，做為脫罪證據，企圖影響檢察官及法官判斷。近年來這些手法一一被破解，進化為「假押人真取簿」，讓賣簿者偽裝成「被害人」身分，成為新的脫罪手法，也讓類似案例激增。

    北部某檢察官舉例指出，同事曾偵辦過一名單親媽賣帳戶給詐騙集團的案件，該名被告偵訊時，拿出與詐騙集團成員的對話，表示因家境困難，想找家庭代工，卻被騙走帳戶，成功博取同情及信任，檢察官予以不起訴處分。

    未料三個月後，這名單親媽又因賣帳戶被查獲，但說法已不被檢方採信，直接起訴；院方審理時，單親媽又以同套話術，企圖矇騙法官想要脫罪，所幸蒞庭檢察官及時戳破謊言，成功將她定罪。

    騙集團利用偽造對話紀錄做為假證據，協助賣簿者脫罪行之有年，面對檢警一步步破解其手法，並將賣簿者定罪後，讓想賣帳戶的人怕面臨刑責望而卻步，一度讓詐騙集團難以取得存簿、提款卡。

    詐騙集團便想出以集中營方式控制賣簿者，不但能避免賣簿者黑吃黑或直接停止帳戶造成損失；還能讓賣簿者佯裝成被害者，規避刑責。

    北部一名刑警小隊長表示，偵辦集中營案件時會發現，有些被害人眼神非常懼怕，明顯是被人軟禁，有些則與犯嫌互動良好，嘻嘻笑笑，做筆錄時才稱是被騙，最後見謊言被戳破，才會改口承認是共犯；甚至遇過賣簿者見詐騙集團成員收入高，反要求加入，幫忙管理被軟禁的被害人。

    被告偽裝成遭人軟禁的「被害人」案件，未來恐讓檢警非常頭疼，若沒有仔細去釐清這些「被害人」與詐騙集團間的聯繫與關係，很容易讓他們躲過司法制裁。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    詐團押人取簿囚集中營／救7被害人 竟是賣簿共犯
    2022/06/21 05:30

    詐團押人取簿囚集中營／救7被害人 竟是賣簿共犯
    律師︰賣帳戶觸洗錢罪 還得幫詐團賠錢
    2022/06/21 05:30

    律師︰賣帳戶觸洗錢罪 還得幫詐團賠錢

    用對「它」專家：一次解決文明病困擾
    警方︰人頭警示帳戶 疫情期增四成
    2022/06/21 05:30

    警方︰人頭警示帳戶 疫情期增四成

    空間再進化！Gogoro VIVA XL SUPERFAST
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播