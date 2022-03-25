紅火蟻咬？ 砂石車司機昏迷撞樹

吳男稱被紅火蟻咬到，身體強烈過敏反應， 砂石車失控撞上路樹。（記者張瑞楨翻攝）

2022/03/25 05:30

國家紅火蟻防治中心︰不排除遭零星入侵紅火蟻咬

〔記者張瑞楨／台中報導〕吳姓砂石車司機日前行經中市西屯區一處路口時，突然失控逆向行駛，撞上路樹停止，剛好兩名員警巡邏經過，趕緊把趴在方向盤的吳男送醫，當時他自稱是被紅火蟻咬，引發過敏反應，但送醫脫險後，他卻說是被「不明昆蟲咬」，台中市有熱帶火蟻，但不會造成嚴重過敏，中市並無會引發嚴重過敏的入侵紅火蟻，此新聞披露後，引發國家紅火蟻防治中心關注，對司機說法存疑，但也不排除他遇到零星入侵紅火蟻，目前仍調查中。

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學者︰中市無入侵紅火蟻 熱帶火蟻咬不會嚴重過敏

研究螞蟻逾三十年，彰化師範大學生物系副教授、兼任國家紅火蟻防治中心執行長林宗岐說，農委會動植物防疫檢疫局等單位，昨天都啟動調查，不過，入侵紅火蟻侷限於苗栗以北，中市雖有熱帶火蟻，但沒有入侵紅火蟻，如果是被熱帶火蟻咬到，不會引起嚴重過敏反應，他希望國人不要恐慌，該中心會做好調查防治。

林宗岐進一步說，台中以南往年有零星入侵紅火蟻個案，都是盆栽、土方夾帶，例如四年前的台中世界花卉博覽會，也有夾帶入侵紅火蟻到中市，去年已全部移除，不排除吳姓司機是被零星入侵紅火蟻咬傷。

中市警方本月十五日清晨巡邏，行經西屯區東大路、國安二路時，見一輛砂石車失控，逆向撞上路樹停止，員警上前關心，驚見三十八歲吳姓駕駛臉色發白、意識模糊，被員警扶下車時說，「我剛才被紅火蟻咬到，整個人都暈了」、「很像是螞蟻，我不知是什麼東西」，不過，送醫脫險後，員警製作談話紀錄，他改口說，被不明昆蟲咬了。警方說，吳男自稱被紅火蟻咬傷，但警方並未見到紅火蟻，也沒檢視傷口，昨天動植物防檢局等單位都來查證詢問細節，警方會協助調查。

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