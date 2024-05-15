女通緝犯駕車藏毒拒檢又衝撞 台南警方開槍圍捕

楊姓女通緝犯藏毒、拒檢，又衝撞路人，警方全力圍捕。（民眾提供）

2024/05/15 15:38

〔記者吳俊鋒／台南報導〕楊姓女通緝犯14日傍晚駕駛轎車行駛在台南永康區時，警方發現懸掛的是逾期檢驗註銷車牌，加以攔查，她竟拒檢，還加速逃逸，甚至企圖衝撞，途中波及2名機車騎士，員警開槍追捕，將之逮獲，車內搜出毒品，偵訊後今移送法辦。

永康分局永康派出所警員徐子原、林忠毅等，14日傍晚巡經中山北路與永明街口時，見1部轎車懸掛逾期檢驗註銷車牌，2人上前攔查，駕駛楊女拒絕停車受檢與提供身分查驗，立刻駕車逃逸。

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警方隨即通報實施攔截圍捕，並持續尾隨伺機攔查，不久在永二街與高速二街時，楊嫌有企圖衝撞員警機車的行為，徐子原為避免自身與現場同仁遭受危害，且為避免楊嫌行徑會危害用路人安全，就使用警械朝該車左後輪射擊1發制止，要嚇阻楊嫌繼續衝撞。

但楊女未停駛，加速逃逸，經於中華二路266巷擦撞2部民眾的重型機車，造成2位騎士受輕傷，楊嫌最後在永康區勝利街269巷2號自撞民宅門柱肇事，警方立刻上前破窗，將駕駛拉出當場逮捕。

楊女為竊盜及毒品通緝犯，警方當場在該車內起獲第2級毒品安非他命、第3級毒品喵喵及毒品吸食器等證物，全案依妨害公務、肇事逃逸與違反毒品危害防制條例罪嫌移送台南地方檢察署偵辦。

永康分局長邱顯良譴責楊嫌逃逸時沿途違反交通安全規則，並衝撞民眾與員警車輛，並肯定員警為保護自己與同事及其他用路人安全，選擇第一時間對左後輪開槍阻止威嚇，勇於任事捍衛治安。

邱顯良表示，員警若不及時阻止恐造成後續更多傷害，他力挺同仁勇於執法，強力壓制惡徒挑戰公權力，維護台南治安。

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