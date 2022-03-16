影印珍稀郵票「貍貓換太子」 男判賠1220萬

（取自當下典藏網站，http://www.dxcang.com/goods-7411.html）

2022/03/16 05:30

受託鑑定 到手後侵佔

〔記者溫于德／台北報導〕以買賣郵票為業的男子吳俊德，三年前受秦男之託，負責處理價值一三○○萬元的「大藍天」（見圖，取自當下典藏網站，http://www.dxcang.com/goods-7411.html）鑑定並提供他人詢價，吳男卻將郵票占為己有，再偽造假郵票歸還，台北地院依業務侵占罪判吳男一年徒刑；至於秦男向吳男求償一二二○萬元，北院如數判准，可上訴。

據悉，大藍天郵票是中國的紀念郵票，郵票以藍天為背景，故別稱為大藍天，因市場僅數枚流通，集郵界收藏家視為極具收藏價值。

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自行穿打郵票齒孔偽裝

判決指出，二○一九年六月十三日，吳男與秦男簽約，受託處理郵票鑑定並提供他人詢價等事宜，同年九月十六日，兩人見面交付正版大藍天郵票後，卻遭吳男侵占，吳男還影印盜版彩色郵票，再自行穿打郵票齒孔，二日之後歸還給秦男。

秦男發現收到假郵票後提起刑事告訴，吳男否認侵占郵票，辯稱郵票以一二○萬元轉賣，至於他把假郵票還給秦男，只是想侵占郵票價金，被秦男發現異狀後，已還給秦男八○萬元。

北院刑庭根據買家說法並比對郵票照片，認定吳男並未出售正版郵票給買家，且吳男就郵票價金前後說法不一，還不斷捏造買家身分為上市櫃公司老闆、不知名郵商或香港人士，去年九月依業務侵占罪判刑一年，已上訴。

訂約「若為真品 優先購買」

秦男另提民事訴訟主張，他與吳男透過協議書約定，若鑑定郵票為真品，則由吳男優先購買，價格為一三○○萬元，吳男卻侵占郵票，他後來雖然收到吳男給的八○萬元，但根據協議書約定，雙方買賣契約已成立，吳男須償還一二二○萬元。吳男未到庭也沒提出書狀說明。

北院民庭根據協議書約定，認同秦男主張，郵票市場客觀交易價格為一三○○萬元，扣除吳男已給付的八○萬元，認定吳男還要還一二二○萬元，因此依秦男所求，如數判准。

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