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    自由日日shoot》專家：樓梯堆雜物 房客才爬雨遮求援

    消防人員回現場火調，樓梯走道堆滿回收物。 （記者許國楨攝）

    消防人員回現場火調，樓梯走道堆滿回收物。 （記者許國楨攝）

    2022/03/08 05:30

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市興中街大樓火警釀成六死悲劇，也是中市近廿四年來，死亡最慘重的民宅火警，消防專家林金宏強調，樓梯間雜物被引燃，溫度會特別高，濃煙更猛烈，燒得特別快，除阻礙逃生，也會阻礙救災，這也是火警發生第一時間，房客不從樓梯逃生，爬到遮雨浪板的原因。

    林金宏說，這場火警有一不尋常現象，通常居民聽到火災警報，會先查看自己住處，再開門查看，如確認是火災，樓梯間沒有煙熱，多數人會從樓梯間逃生，不會選擇躲到遮雨浪板，此案有多名房客爬到遮雨浪板上，顯示樓梯間已因堵塞與濃煙烈火，而不適合逃生。

    他說，樓梯間有雜物燃燒，不僅阻礙逃生，也會阻礙救災， 更是消防員救災的高度挑戰，因為樓梯間的火勢，讓火勢蔓延會變快、溫度會特別高，消防員難以到上方樓層採取包圍戰，搶救難度變高，受困樓層上方的人，更需要學會自保，因為獲救會比預期慢。

    另外，為什麼屋內（套房隔間）會灌滿濃煙？他懷疑，除了沒將房門關上，可能另有「防火區劃」等問題，此出租套房（民宅）先前是旅館，是否闢建旅館時，防火區就沒有做好，不開門濃煙都會灌入房內？還是門本身就有問題，關門也無法阻隔濃煙？這部分有待釐清。

    林金宏強調，近幾年造成重大傷亡的火災，包括高雄城中城、彰化防疫旅館、台北錢櫃KTV等，都是濃煙蔓延造成的，因此瞭解煙熱為何迅速蔓延，是此案調查重點。

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