自由日日shoot》台中惡火6死／旅館變41套房 安檢都過關？議員批 市府分工卸責踢皮球

房客鄭男與女房東有租屋糾紛涉嫌縱火，雙雙送辦。（警方提供）

2022/03/08 05:30

〔記者歐素美、蘇孟娟／台中報導〕台中市興中街大樓大火釀六死六傷重大傷亡，該大樓曾部分變更為旅館，有廿個房間作為旅館，後來註銷旅館業登記證，但大樓卻被隔出四十一間出租套房，且樓梯間堆滿雜物影響逃生，外界質疑，安檢單位稽查時，難道沒發現異樣，消防局有通知都發局處理樓梯間雜物嗎？觀旅局對大樓多出那麼多套房，沒起疑嗎？針對台中市府各自為政，市議員周永鴻質疑，觀旅局是否曾與都發局連繫，加強列管追蹤，市府也未有相關機制措施，才造成該大樓可能涉及違法出租，甚至堆置廢棄物，進而引發重大死傷事故。

台中市目前有關大樓安檢的權責單位，樓梯間逃生通道是否堆積雜物，由都發局負責處理。

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消防局負責的消防安檢項目，包括室內消防柱及火警警報器等設備，若是旅館業，則需增加自動灑水及排煙等設備的稽查，一旦發現有堆積雜物，即便非消防局管理，依規定要在查報單上備註，再轉由都發局等權責單位複查要求改善。而台中市觀旅局依規定，每年要對旅館使用情形進行查核。

興中街大樓一九八六年申請集合式住宅大樓使用執照，一九九七年變更旅館使用，有廿個房間供旅館使用。外界質疑，該大樓目前卻被隔出四十一間出租套房，主管單位觀旅局難道不知情，不質疑有違法嗎？

有關現場及逃生通道堆積雜物，外界質疑為何安檢也合格，消防局說，逃生通道是都發局處理。

都發局長黃文彬指出，將等火場鑑識結束，依圖資進場會勘，了解四十一間套房從何而來，若違反使用將依建築法開罰。

黃文彬還說，該大樓目前是非公眾使用的住宅，是屬私人產權的七層樓民宅，未設管理委員會，也不須公安申報。

台中市觀旅局則指，該大樓二○○四年取得觀旅局核發旅館業登記證，旅館名稱「印象大飯店」，市府旅館業聯合稽查曾十二次至該旅館稽查，無違反發展觀光條例情事；該大樓申請旅館使用時原核定廿間房，之後業者自動縮減為十八間房，更申請八次停業，經發局二○一九年八月十五日廢止該公司登記，觀旅局二○一九年八月廿一日函文註銷旅館業登記證，該建物目前已非屬旅館使用。

議員︰各首長卸責 市長也能不負責嗎？

針對各單位各自為政，台中市中西區市議員江肇國指出，市府應是一體，行政上雖各局處依權責分工，不料發生事故後，分工竟成推卸責任的藉口，令人痛心，市府若能做好橫向連繫，應就能避免悲劇。

中西區市議員黃守達也說，各個局處不應該以權責劃分互踢皮球，局處首長說這不是自己的責任，難道市長也可以說這不是自己的責任嗎？

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