婦人網路投資遭詐290萬！詐團想再撈 南警逮2車手

南市一分局警方利用詐團與黃姓婦人相約面交款項時逮到兩名取款車手（圈者）。（圖：警方提供）

2024/04/17 10:24

〔記者王俊忠 ／台南報導〕台南市東區一名黃姓婦人日前於通訊軟體LINE看到1則名為「陳OO」理財導師的股票投資廣告，加入投資群組，群組理財專員告知她投資保證獲利、蠱惑黃婦陸續交付290萬台幣，16日又要黃婦再投資213萬元，以利日後出金，警方獲報將計就計、順利逮捕王男與施男2名取款車手。

南市警一分局後甲派出所在13日接獲黃姓婦人（65歲）報案指稱，其先前在LINE上看到一則名為「陳OO」理財導師的股票投資廣告，加入投資群組後，群組林姓專員告訴她投資穩賺不賠，蠱惑黃姓婦人出錢投資並相繼面交5次，共給了對方290萬台幣。

請繼續往下閱讀...

惟詐騙集團得手後仍食髓知味地於16日要求黃婦再投資213萬元，以利日後出金，黃婦進一步查證後始驚覺遭到詐騙，才到派出所報案。

即將調任他所所長的後甲所長林海平獲悉後即組成專案小組積極調查，並與黃婦保持聯繫與關懷。16日，林海平得知詐騙集團已約受害人面交地點交付款項，隨即派多名警力前往中華東路2段面交點周邊埋伏。

當天下午2點許，黃婦與詐騙集團成員完成交款後，員警一擁而上、逮獲詐欺面交車手王姓男子（45歲）及施姓男子（47歲）2嫌犯，查扣其收款收據2份、空白收據1份、工作證2張、高鐵車票1張、手機2支等相關證物帶回警所調查，訊後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌將兩名車手移送台南地檢署偵辦。

帶頭查獲車手的林海平是2023年11月從一分局偵查隊偵查員調任後甲所長，任職期間因工作認真、績效優良，獲分局長官肯定於17日調任到莊敬派出所擔任所長，即使隔天要調差了，林海平仍全力認真查案逮到2名車手。

南市一分局警方查扣兩名詐騙車手的得手款項與其工作證、收款收據等物證。（圖：警方提供）

詐騙集團傳給黃姓婦人的投資詐財訊息。（圖：警方提供）

詐騙集團傳給黃姓婦人的投資詐財訊息。（圖：警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法