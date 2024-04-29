基泰大直案政風調查：建商缺乏誠信和社會責任 建管處有疏失

基泰建設的「基泰大直」建案疑因施工不當，導致鄰房塌陷，檢方今天偵結起訴。（資料照）

2024/04/29 11:50

〔記者何玉華／台北報導〕台北市大直基泰損鄰案，台北地檢署今（29）天偵結起訴，台北市政府政風處配合公布調查報告，直指基泰建設處理「基泰大直」建案缺乏誠信經營理念和企業社會責任，另北市府建管處人員審核建照、施工管理及損鄰申訴辦理過程涉有疏失，將檢討行政責任，調查報告將送台北市議會，並公告在政風處網站。

檢方今依刑法違背建築術成規等罪嫌，起訴基泰工程部副理張博翔及工地負責人邱丞鴻等5人，基泰董事長陳世銘等2人被控殺人未遂部分簽結。

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政風處調查報告指出，許多原由營造、建築、勞動法令或工程常規所交織的事權專業分工、誠信經營管理、企業社會責任及風險防控作為，在「基泰大直」建案施工過程中，一再被無視或打破，經堆疊累加後，導致多重風控作為同時失效發生災變。

而依三大技師公會的鑑定，基泰大直建案坍塌損鄰的主要原因包含：1.開挖面下的土壤改良水泥使用量明顯較經驗用量為少，致土體改良後抵抗強度仍屬不足。2.監測系統數值未符常規調整，且監測數值已明顯超過行動值，卻未停工改善仍然繼續施工。

在人員課責和公司責任部分，包括1、建管處人員審核本案建照、施工管理及損鄰申訴辦理過程涉有疏失，將檢討行政責任；2、王姓建築師及劉姓專任工程人員疑涉業務登載不實及使公務員登載不實罪嫌；且與基泰建設公司姜姓、邱姓、張姓經理人等涉有刑法第193條違背建築師成規罪嫌。

另外，3、王姓建築師及劉姓專任工程人員疑涉簽證不實部分，將函請主管機關審議懲戒；4、基泰建設公司疑違反勞動基準法「真僱傭、假派遣」及建築法擅自變更屬建物主要構造之連續壁厚度，福益營造公司疑違反營造業法（出借營造業牌照予基泰建設公司），都將送主管機關審議查明。

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