自由日日shoot》女房東堆雜物26次罰不怕 反告環保局

環保局清潔隊強制清除，女房東還會 撿回來。 （記者蔡淑媛翻攝）

2022/03/08 05:30

強制執行才繳 去年12月依公共危險罪嫌送辦

〔記者陳建志、蔡淑媛、許國楨／台中報導〕六十九歲的女房東莊麗卿，在台中市興中街這棟七層樓建物，包括二樓一整層、各樓梯間及一樓通道等處，都堆滿大量回收雜物，前天發生火警造成住戶逃生困難，釀成六死六傷慘劇，環保局前年至今已裁罰二十六次、共罰十五．六萬元，但月租金約可收到七萬元的莊女卻不繳罰款，都等到強制執行才繳納，由於屢罰再犯，去年十二月警方將她依公共危險罪嫌送辦，環保局也強制清除雜物共十三次，卻被她三次提告侵占，讓官員大嘆「相當可惡」。

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莊婦勉強擠出一句「對不起死者」

而火警時被困在電梯，自身也受傷的莊婦，昨凌晨出院隨即被帶回訊問，面對媒體詢問，莊低頭並以連帽外套遮臉，僅勉強擠出一句「對不起死者」。

火警後柳川里長蔡翠碧第一時間到場，她心有餘悸說，莊女把大樓隔成套房出租，平時喜歡撿資源回收，整棟樓的樓梯間、一樓騎樓幾乎都堆滿資源回收品，經常造成附近環境雜亂臭氣沖天，幾乎每星期環保人員都來清，並說幸好上週五環保局才來強制載走三車的資源回收物品，「不然災情恐更嚴重！」

蔡翠碧說，該棟樓之前曾經營賓館，後來轉手後整修，莊女才將整棟樓買下來，是第三手，隔成套房出租且出入房客複雜，屋主撿資源回收、愛堆雜物，多次被檢舉，附近民眾、里長及議員都相當頭痛。

市長盧秀燕表示，屋主大量堆置雜物，但屢勸不聽、屢罰不怕，去年底警方以違反公共安全罪嫌法辦；環保局長陳宏益指出，莊女在公共空間堆放雜物、影響環境衛生，依廢棄物清理法在前年裁罰十四件、去年十件，今年二件，共二十六件，每件都罰最重六千元，共裁罰十五萬六千元。

陳宏益說，莊女不繳罰款，等到送強制執行、再不繳要強制扣繳才繳納，去年及前年二十四件已全數移送行政執行署，執行繳款十一件共六萬六千二百四十元，還有十三件未繳，而環保局去年至今已強制清理十三次，幾乎二個月就清一次，每次動員清潔人員十餘人，才能把公共區域堆積的雜物清除，今年三月四日就出動十七人、三輛五噸重的垃圾車去清理，而莊女不時在旁碎念，還會再把垃圾撿回去。

陳宏益說，針對莊女堆積大量雜物，環保局只能針對公共區域清理，包括一樓騎樓及通道等，但樓梯間及住處，屬私人場域無法進入，而強制清理會向所有人追繳廢棄物清除處理費。

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