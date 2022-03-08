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    自由日日shoot》鄰居︰包租婆擁數千萬房產收租 夭壽有錢

    環保局清潔隊強制清除，女房東還會撿回來。 （記者蔡淑媛翻攝）

    環保局清潔隊強制清除，女房東還會撿回來。 （記者蔡淑媛翻攝）

    2022/03/08 05:30

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市興中街大火造成六死六傷重大傷亡，連同涉嫌縱火的鄭姓嫌犯，及堆積雜物的女房東莊麗卿，都被依公共危險罪嫌送辦，只是莊婦坐擁價值數千萬房產收租，算是名副其實的包租婆，為何還要撿拾資源回收物，甚至因此吃上火警官司?

    縱火鄭嫌和女房東都送辦

    此次發生重大傷亡火災的興中街住宅大樓，前身為「騎儷飯店」、「印象大飯店」，為地下一樓，地上七層樓的建物，因鄰近以往最繁華，並以夜生活著稱的熱區，過去又被稱為「偷情飯店」，後來改成套房出租大樓，據悉一共改成四十一間，每間房租約五千元到七千元不等。

    出租套房前身是偷情飯店

    據查，該棟七層樓建物公寓，經過轉手後拉皮整修，二○一二年莊女透過買賣取得產權，屬第三手，根據內政部實價登錄價格為四千七百萬元，莊女買下後隔成套房出租。

    根據當地里長透露，莊婦以妹妹名義購入該筆房產超過七、八年，其中四十一間房間全部都作為出租之用（莊婦住二樓），身價不菲，只是莊婦平日衣著樸素，甚至將撿拾的資源回收物堆在公共空間，除與租戶常產生爭執，孳生髒亂衍生老鼠四處亂竄，也讓鄰居苦不堪言。

    但莊婦屢勸不聽，面對環保局罰錢也罰不怕，還有附近鄰居說，莊婦坐擁數千萬房產收租，是名副其實的包租婆，「夭壽有錢」，實在想不透為何還要執著撿回收物賣錢。

    莊婦︰只租出12間 回收補貼

    不過莊婦面對警詢時透露，四十一間套房並沒有滿租，目前只有十二間出租，每月收租約七萬元左右，還有水電及貸款要付，平常開銷也很大，才會撿拾回收物賣錢貼補。

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