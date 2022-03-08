自由日日shoot》3死者待查⋯8樓遺體是嬌小女屍 不是羊

袁男奇蹟式閃過一塊招牌，墜落車頂，撿回一命。 （記者許國楨攝） 楊姓女車主看到愛車撞凹一個大洞，豁達表示幸好有救到人。 （記者陳建志攝）

2022/03/08 05:30

〔記者許國楨、陳建志／台中報導〕台中市興中街前天發生六死六傷重大火警，截至目前為止，三名死者及六名傷者的身分已確認，另三名死者因已燒成焦屍，身分仍待確認，其中一具焦屍還一度被懷疑是住戶養的羊，後來仔細比對確認是一具身材嬌小的女屍，警方昨已報請檢方相驗釐清。

墜樓袁男掉到車頂保命

據了解，當時火勢迅速往上竄燒到各樓層瞬間成火海，大量濃煙直沖天際，也讓租戶逃生不及。一對住七樓的陳男（五十一歲）、余女（四十八歲）情侶檔因屋內濃煙密布，連同前來訪友的五十歲袁姓友人，三人情急下一起爬出屋外，就直接站在六樓鐵窗外的遮雨棚上等待救援，驚悚場景讓民眾都替他們頻捏冷汗，期間袁男踩空墜落在車頂再落地，因車子的緩衝，保住性命。剛好全程目擊的楊姓女車主說，幸好有救到人，損壞的部分有保險可理賠。

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女車主︰幸好救到人

另受困三樓的邱姓（五十一歲）及鄧姓（五十五歲歲）二名住戶，受困二樓電梯的六十九歲女屋主莊麗卿，共六名傷者陸續獲救，而此次火警的六名死者分布在三樓、五樓、七樓、八樓，其中以五樓發現死者最多有三人，另三樓浴室、七樓電梯口、八樓也各一名死者，已知身分的三名死者分別為六十六歲廖姓女子，她在三樓浴室被發現時已無生命跡象。另外則是四十二歲葉姓男子以及四十三歲廖姓男子，另三人屍體焦黑難辨身分，目前僅確認陳屍八樓者為女性。

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