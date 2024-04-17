馬公城隍廟前亮刀「喬事」 警快打部隊壓制

馬公城隍廟前深夜不平靜，兩派人馬疑因債務糾紛相約談判。（記者劉禹慶攝）

2024/04/17 10:44

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖國際海上花火節今年首場試放場，即將在明（18日）升空，馬公街頭已出現觀光人潮，在市中心區城隍廟前，16日深夜卻發生2派人馬衝突，一方甚至持刀恐嚇，引發民眾及遊客恐慌，緊急通報警方，馬公警分局出動快打部隊到場，將涉案7人分開漏夜隔離偵訊。

馬公警分局調查指出，昨（16日）晚間9時47分許，在馬公市城隍廟（光明路）前方發生一起糾紛事件，雙方人馬相互叫囂，並有一方人馬憤而持刀出面，因當時不少購買夜宵民眾及遊客聚集，引發側目，馬公警分局隨即啟動快打警力，多輛巡邏車及數十名警力抵達現場，帶回7人偵詢。

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據了解，這起事件是由高雄來澎湖的數人，16日抵澎，與澎湖在地的一方，在城隍廟前「喬事情」。雙方可能因喬不攏語氣愈來愈大聲，衝突似乎一觸即發。有民眾見狀立刻報警。分局獲報立即啟動啟明所、光明所、文澳所、偵後查隊等多名快打警力趕赴現場，到場後迅速控制場面，初步了解，係當事人雙方有債務糾紛，相約在城隍廟前調解時，因情緒激動，遂有徒手毆打之情事。

警方已將涉案7人帶回偵詢，全案將以恐嚇、傷害及社會秩序維護法等偵辦。高雄外地來的一方有5人被啟明所帶回偵訊；光明所則將澎湖的2人帶回，採取隔離偵訊，避免衝突事態持續擴大。

警方快打部隊到場，將涉案人員分別帶回偵訊。（馬公警分局提供）

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