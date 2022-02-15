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    情人節開出威力彩1注獨抱12.1億

    台中市大甲區蔣公路161號的鑫玉龍台灣彩券行。（業者提供）

    台中市大甲區蔣公路161號的鑫玉龍台灣彩券行。（業者提供）

    2022/02/15 05:30

    〔記者鄭琪芳／台北報導〕超級幸運兒，情人節抱走威力彩頭獎十二．一億元！連續三十二期摃龜後，昨晚威力彩頭獎終於開出，一注獨得獎金十二．一億元，扣稅後實領約九．七億元，頭獎由台中市大甲區蔣公路一六一號「鑫玉龍台灣彩券」開出（見上圖，業者提供）。台灣彩券公司表示，下期（十七日）威力彩頭獎加碼二億元，頭獎獎金上看二．二億元。

    本期威力彩中獎號碼第一區為「○四、○八、一九、二九、三○、三六」，第二區「○四」，頭獎一注中獎、獨得獎金十二億一四一三萬餘元，二獎則無人中獎、獎金一七二九萬餘元累入下期。

    此外，昨晚開獎的今彩五三九中獎號碼「○九、一四、二一、二八、三四」，頭獎兩注中獎，各得獎金八○○萬元，獎落高雄市楠梓區楠梓路一三四號「喜來發彩券行」以及高雄市鳳山區大明路五十三之一號「財亨通彩券行」。

    另，大樂透春節加碼活動即將結束，台彩表示，截至目前為止，大樂透春節大紅包累積開出三一八組，剩餘四十二組待送出，今天元宵節將加開最後一次春節大紅包獎項，將所有剩餘獎金送出，由當期所有中獎組數，均分剩餘總獎金四二○○萬元；舉例而言，若今晚春節大紅包獎項開出三十組，每組獎金將達一四○萬元。

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