自由日日shoot》出包法官擺爛曠職 不動如山／法官汰除、內控機制失靈？

法官周靜妮爭議事件

2022/02/15 05:30

周靜妮當庭逼少年自摑耳光下跪

〔記者楊國文／台北報導〕苗栗地院少年及家事庭法官周靜妮，二○一九年間叫一名少年自摑耳光及下跪，她審案荒唐行徑爭議、出包不斷，更常態性的曠職，延宕攸關當事人生命安全的家暴案，法官評鑑委員會今年一月才將全案移送懲戒法院職務法庭，昨天更爆出周靜妮春節後就不到班，至今法官職務仍不動如山，外界質疑如此法官早已不適任，案發時就該斷然處置，法院組職內控問題，恐大於法官個人問題。

延宕家暴保護令案 攸關人命

不僅有高等法院資深法官指出，應儘早將周靜妮停職，靜待職務法庭調查，此案與法院院長習以「鄉愿」心態處理院務有關，民間司改會董事長林永頌則要求，院長應做好職務監督才對。

請繼續往下閱讀...

法評會一月將全案移送懲戒法院

周靜妮法官被法評會移送懲戒法院職務法庭審理，外界才驚覺她的駭人事跡，不僅十年前在宿舍燒炭獲救的過往被揭露，包括她曾於三年前當庭逼少年自打耳光及下跪，恐嚇少年到少觀所會遭性侵，還有開庭延宕遭社工投訴後，竟打電話到苗栗社會處興師問罪，都是誤用法官這個政府重要名器的行徑。

法評會查出，周靜妮二○二○年曠職高達三百一十四小時，相當卅多天，二○二一年也曠職逾卅天，但目前仍安穩擔任法官；誇張的是，本月七日以來，周仍以身心狀況不佳等理由，都未上班，直到昨下午才現身辦公室，成為全國兩千多名法官的特例。

高院資深法官指出，法官若有身心、言行失當等狀況，應該給予輔導，若始終無法改善而像周靜妮般，有明顯的不適任行徑，就應該斷然處置，他認為，像周靜妮違失情節重大，在職務法庭做出判決之前，司法院應該明快處置，儘速將她停職，給社會釋疑，否則司法的形象將受重創。

這名高院法官也指出，法院鄉愿文化存在已久，不少法院院長不願意處理問題法官，抱持「不要在我任內發生就好」、「大事化小、小事化無」的心態，很不可取。

林永頌認為，法院院長的「職務監督」非常重要，在法官法中的職務監督的密度非常低，院長只能「事後監督」是美中不足之處。法官法原本的設計，包括法院院長未做好職務監督，應視為不適任而下台，可惜未明文納入法官法內，他認為，將來法官法修法時，可將職務監督等規定納入，讓司法院可以對法院院長做更有效的監督。

林輝煌︰院長如未監督恐調職

司法院秘書長林輝煌表示，司法院派任法院院長時，都要求適切執行院長職務，做好職務監督工作，院長是否做好職務監督表現，會是司法院調整職務時的重要參考之一。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法