自由日日shoot》爽領月薪18萬／法官周靜妮 2年竟曠職70天 305案停擺

命少年摑耳光示意圖

2022/02/15 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗地方法院少年及家事庭法官周靜妮，曾因審理案件時叫一名少年自摑耳光及下跪引發爭議，今年一月移送職務法庭審理待裁決。此外，周靜妮近兩年來有三○五件案件未處理，其中六十件是攸關人命的保護令案件，昨又爆出她開春後沒上班，至今已六天曠職，外界質疑未上班仍可領取十八萬元薪水，簡直是坐領乾薪。

苗栗地院︰曠職70天已扣薪

苗栗地方法院發言人、庭長宋國鎮昨表示，周女自二○二○年開始出現曠職，統計她曠職天數達七十天，已依規定扣薪。而他她自今年春節過後，七日起未上班。周女未上班，也找不到人說明，法院人事室人員曾到宿舍找周女，卻被她趕出宿舍，周女直到昨天才到法院補請假，時間為年後開工日至昨天上午，不過請假程序需有代理人同意，再送院長批示，直到昨天下班，未有代理人同意代理，周女補請假尚未核准，已將她調整職務到非訟中心。

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記者無法連繫周靜妮 無法得知回應

苗栗地院也建議司法院對周女停職處分，周女若被停職，只能領取本俸一半約二萬多元的薪資。記者連繫不到周靜妮，無法得知其回應，宋國鎮也表示，連法院也找不到她本人。

宋國鎮指出，周靜妮之前事件經苗栗地院召開自律委員會移交法評會，但周女經常曠職不積極處理案件，關於保護令事件收案後，也放任二、三個月未進行。

宋國鎮指出，這幾年來周女家事案件有二百一十六件未處理 （其中六十件保護令案件 ） ，少年案件也有八十九件未處理。

宋國鎮指出，曾詢問為何未處理案件，周回應，她要針對法評會事件答辯，且其身心狀況不佳。

宋國鎮強調，周女尚未處理的六十件保護令案件，多為家暴案，如果延宕不處理，可能會鬧出人命，已請苗栗縣政府社會處清查高風險案件，把周女尚未處理、較具急迫性的案件，先分配給其他法官，其他案件再交由庭長及其他法官協助處理。

周靜妮司法官學院四十一期結業，北一女、政治大學法律系畢業，二○○九年由檢察官轉任苗栗地院法官迄今。

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