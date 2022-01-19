接手狂飆險撞車⋯逼租賃車駕駛拿錢換命

邱男恫嚇租賃車駕駛交錢換命，被桃園地檢署起訴。（資料照）

2022/01/19 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕吳姓租賃車駕駛載邱姓男子到桃園等地，過程中車輛行經窄巷卡住，邱男接手駕駛，疑缺錢花用，突然加速狂飆、作勢衝撞路邊車輛，除恫嚇吳男交出一萬四千元換命，還持美工刀割刺傷吳的大腿，桃園地檢署依恐嚇取財未遂、傷害、行使偽造私文書等罪嫌將邱男起訴。

還刺傷吳男 毒蟲起訴

檢警調查，廿五歲邱男有毒品等前科，去年五月十五日以手機叫車方式，租賃一輛轎車附帶駕駛，吳男依其指示前往中壢、平鎮等地，邱男租了幾天車，同月十七日凌晨零時許，因車輛行經窄巷卡住，換手改由邱男駕車，邱卻趁機恫嚇吳男交出一萬四千元，否則要衝撞路邊車輛，邊說還邊加速狂飆、作勢衝撞，吳男不斷哀求「身上沒帶那麼多錢」，反遭邱男持美工刀割刺大腿，邱男直到開車開累了，才停靠超商休息。

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吳趁隙打電話給車行老闆求救「我被挾持了！」警方趕抵逮捕邱男、查扣美工刀，邱男警詢時一度以其哥哥身分應訊，被戳破多加一項罪名。

檢方從邱男供詞及吳男、吳男老闆證述等證據，分依恐嚇取財未遂、傷害、偽造文書等罪嫌將邱男起訴；邱男另被控妨害自由、強盜未遂等罪，因吳男過程中有下車、未被綑綁等，並證述「邱男曾載我返家，因車子還沒拿回來，所以沒有嘗試離開，想把車子拿回來」，邱男也未要求他不能離開，檢方認為此部分罪證不足。

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