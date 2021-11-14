罕見於審理時罹精神疾病 害9命將生死辯

李國輝縱火害死九條命。（資料照）

2021/11/14 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕男子李國輝四年前不滿室友發出噪音騷擾，在新北市中和區分租公寓內縱火，釀成九死悲劇。歷審共判了四次死刑，至今尚未定讞，最高法院將於十二月二日開庭進行「生死辯」，並將「審理時罹患精神疾病者，能否判死？」列入爭點，預計最快於年底宣判。

刑法第十九條規定，被告犯案時的辨識能力明顯降低或喪失，可減輕或免除其刑，因此若犯案當下受到精神疾病影響，可不判死刑。至於本案，法院一審至更二審透過精神鑑定，均認定李縱火時意識清楚，不適用此法條，歷審皆判李國輝死刑；不過羈押期間，李卻罹患精神疾病，成為精障者。

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縱火時有辨識力

一審至更二審 四度判刑

本案最大爭點且十分罕見的情況在於，李國輝犯案時具有辨識能力，但審理期間已是精神疾病患者，這樣的特例，是否符合人權兩公約相關決議的「精神障礙者不得判處死刑」見解。

精障者究竟能不能判死？主要癥結在於人權兩公約施行法，兩公約雖只規定不得判孕婦、少年死刑，但聯合國經濟社會及文化委員會所屬的人權委員會，於二○○五年決議不得判處精障者死刑，我國到底有無受到此決議的拘束，目前法界也莫衷一是。

最高法院合議庭決定面對「審理時成為精神障礙者，能否判死？」議題，意即殺人後、審理期間才成為精障者，法院可否判死刑，將此議題拉入最高院審判庭辯論，可望形塑司法對於精障者判決的界線，究竟是限定於犯案當下、或是擴及審判時的被告狀況。

最高院決面對 最快年底宣判

三審判決對下級審有拘束力，李國輝案的終局結果出來後，未來若其他合議庭想在類似的案例上做出不同意見，並不能逕行做成歧異判決，而是必須先徵詢各審判庭的意見，若仍無法達成共識，須提交「大法庭」尋求統一見解。

最高法院受理的案件通常不開庭，但近十年的死刑案件已形成公開審理、辯論的慣例，只是過去針對死刑的討論爭點，多聚焦在被告「有無教化可能性」，偏向個案的家庭背景、人格特質、未來預測等因素，本次則把「審理時罹患精神疾病者能否判死」列為爭點，結論將具有通案適用性。

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