卑南鄉長 七旬叔嬸雙亡

張恩翔曾參加全國中等學校運動會男子組田徑1600公尺接力拿下金牌，至今還是大會紀錄。（取自張恩翔臉書）

2021/04/04 05:30

〔記者周敏鴻、黃明堂、花孟璟／綜合報導〕一場重大死傷車禍，總有幸與不幸！國立體育大學兄妹檔學生張恩翔、張恩昀，與父親搭上台鐵四○八次太魯閣號列車，對他們而言，坐上的就是一列「死亡列車」，三人全在撞擊一瞬間不幸罹難。國體大校長邱炳坤說，張恩昀是短跑好手，是學校認定今年全國大專校院運動會女子組田徑四百公尺接力金牌的大熱門，真的令人很不捨。

邱炳坤說，兄妹檔與「台灣最速男」楊俊瀚都是花蓮縣玉里鎮宮前部落長大，張恩翔目前就讀國體大體育推廣系二年級，中學時參加全國中等學校運動會男子組田徑一千六百公尺接力拿下金牌，至今還是大會紀錄保持人。

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田徑新星 國體大兄妹罹難

張恩昀則為國體大陸上運動技術系二年級學生，是田徑短距離、跨欄選手，曾拿過全中運一百公尺金牌，是學校重點栽培的選手。

台東縣卑南鄉長許文獻的叔叔及嬸嬸前天相偕返回台東，要為阿嬤掃墓，同樣搭上這輛列車罹難，許文獻哀傷回憶七十歲叔叔是他童年時的孩子王，希望他跟嬸嬸一起作個快樂神仙。

翻照找兒 後腦杓都是血

另廿四歲的台東青年劉奕辰在長榮海運任職一年半，從小阿嬤帶大的他非常孝順，說好清明節要回來，特別買到的實名制太魯閣號，竟讓他再也不能回家，父親昨天一早趕到花蓮市殯翻照片，找到兒子照片後悲慟不已，直說「他後腦杓都是血，但臉沒怎麼傷害，頭大耳朵大又像我，騙不了人」，令人鼻酸。

張恩昀是國立體育大學認定今年全國大專校院運動會女子組田徑400接力金牌的大熱門。（取自張恩昀臉書）

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