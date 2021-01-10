寒流中失蹤3天 婦困竹林幸運生還

警方用google鎖定楊婦可能位置。（仁愛警分局提供）

2021/01/10 05:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕住彰化的楊姓婦人6日下午跟家人說「出去走走」，結果搭車到南投縣仁愛鄉大同村後失蹤。家屬前天報案，會同警方從路口監視畫面發覺，楊婦後來搭小黃在真如禪寺下車，警方前夜冒低溫搜尋無所獲，所幸昨天在禪寺附近的產業道路下方竹林中尋獲，楊婦有失溫和脫水現象，搜救人員趕緊將她背出竹林，送醫治療，失蹤總共近3天。

出去走走 坐公車到南投山區

55歲楊姓婦人6日跟家人說「我出去走走」，出門未帶手機，家人以為她出去散步，但等了數小時未見返家，急著找人，經一路追問，得知楊婦搭上客運車到南投埔里鎮；由於楊婦和丈夫會到仁愛鄉高峰村養蜂，因此家屬前天到仁愛警分局霧社派出所報案，請求協尋。

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仁愛警方與家屬從路口監視畫面一路追，查到載她的計程車司機，運將表示將楊婦載到真如禪寺下車；警方和家屬以禪寺為圓心展開搜尋，未有所獲。昨日上午8時，警方和神鷹搜救人員、消防分隊，以及當地村長招募熱心村民再度搜救，終於在9時20分左右，在高峰巷真如禪寺右側約50公尺、距離產業道路右下方約100公尺的竹林中尋獲楊婦。

楊婦當時有失溫和脫水現象，無法行走，由搜救人員背到上方產業道路，再由救護車送往埔里榮民醫院。楊婦未受傷，精神狀態還穩定，家屬後來將她轉院進一步觀察。

楊婦有輕微失溫、脫水現象，尋獲時已無力行走，由搜救人員背負走上產業道路。（仁愛警分局提供）

楊婦的家屬在霧社派出所與員警一起看路口監視器。（仁愛警分局提供）

警方8日深夜冒著低溫下雨的天氣到山區找人，並對山中空屋敲門探詢有無人在裡面。（仁愛警分局提供）

警、消和民間搜救人員在南投仁愛鄉大同村山區的竹林裡找到楊婦。（仁愛警分局提供）

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