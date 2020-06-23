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警幫經營賭盤女友找金主 還偷查友人債務人個資

六合彩簽注站示意圖

六合彩簽注站示意圖

2020-06-23 05:30:00

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市警局三分局陳姓男警員，被控幫經營六合彩賭盤的劉姓女友找金主調借資金，並幫朋友查詢債務人與通緝犯個資，台南地院依幫助賭博罪、公務員洩漏國防以外秘密與違反個資法等罪對陳員判刑10個月，其中4個月得易科罰金，並宣告緩刑4年，陳員須支付10萬元罰款給國庫。

陳員判10個月緩刑4年

判決指出，陳員與劉女（另案通緝偵查中）曾是男女朋友，劉女經營六合彩地下賭盤，因欠缺資金、請陳員幫忙介紹金主，陳2014年介紹林男給劉女認識，劉女即向林男調借資金、並向方姓友人借用金融帳戶，供林男把部分款項匯入此帳戶內。

陳員的朋友余男為討債，2018年12月間傳LINE給陳員請求幫忙查詢「林姓男子的戶役政資料與前科」，陳請不知情的三分局同仁偵查佐以警政署系統查詢，陳員再把林男的住處資料回傳給余男。

2019年1月間，余男再請陳員查詢黃姓男子的通緝資料，陳員改請三分局另名不知情的偵查佐同仁協助查詢，再把黃男有3條毒品、1條重利通緝訊息傳給余男。

另外，陳員的藥劑師胞姊為要知道病患聯絡方式，陳以警政署戶役政系統查詢患者個資，把患者戶籍地址提供給胞姊。

市警三分局說明，待判決結果確定再做處置，陳員涉案被偵辦時，已從偵查佐改調為警員。

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