父子竊電挖礦撈3千萬 台電要求償1.36億

比特幣。（路透檔案照）

2020-02-18 05:30:00

1年多來竊取8500萬電費

〔記者姚岳宏、黃佩君／台北報導〕台北市楊姓父子3人檔，在新北市、桃園市設置12處比特幣等虛擬貨幣挖礦場，並裝設1090台挖礦機牟利，為節省高額電費，涉嫌偷接台電線路，1年多來竊取高達8500萬元電費，日前被刑事警察局偵八大隊搗破，初估不法獲利超過3000萬元，警方詢後依竊盜、詐欺罪嫌將3人送辦。

竊電要加計0.6倍懲罰賠償

台電表示，此次初步合計追償電度1300多萬度，追償電費約8500多萬元。針對竊電造成的損失，台電將循法律程序求償，且將加計0.6倍的懲罰性賠償，亦即求償金額將高達1.36億元。

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但此並非台電遭竊電最大金額。台電表示過去曾有八大行業違規用電案，追償電費超過1億元。

租12處挖礦 父子3人被逮

警方調查，57歲楊父曾從事資源回收，因違反廢棄物清理法被逮後，轉行與2個兒子一起從事比特幣等虛擬貨幣挖礦生意，後因龐大電費，致成本入不敷出，父子3人竟以另接線路方式破壞電表，使電表計量失準、無法計算電費。

為風散風險，楊姓父子在新北市及桃園市偏遠處，承租12間透天厝、廠房及舊公寓，把室內主電源線繞過電表跨接竊電，甚至僱工在地面鋪設水泥，企圖掩人耳目。

查扣挖礦機共1090台

警方經近半年蒐證，日前持搜索票前往新北市淡水區、桃園市龜山區等地，搜索楊嫌等3人設置的12處虛擬貨幣挖礦場，查扣比特幣、以太幣、萊特幣、達世幣等虛擬貨幣挖礦機共1090台、電腦12台、手機等證物；台電初估竊電金額達8500萬元，將對3人求償。

警方以楊姓父子擁有上千台挖礦機，平均每月可挖到4到5顆比特幣計算，初估1年不法獲利超過3000萬元。

1比特幣目前約9814美元

2017年12月15日，比特幣飆升至歷史新高的19650美元，隨後熊市來襲，2018年一度跌深至3000美元，之後出現回升，今年以來表現亮眼，一度重返1萬美元，目前約為9814美元。

警方則呼籲，非法設置大量電氣設備會產生高溫，極有可能發生電線短路引發火災，危害民眾財產安全甚鉅。

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