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首頁　>　社會

難道蓋棉被純聊天？律師指判決違反社會價值

表格

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2020-02-16 05:30:00

〔記者林嘉東／基隆報導〕律師黃教倫指出，加重強制性交罪構成要件，是要以被告是否有以強暴脅迫手段，達到性交的目的作為判斷，再從客觀行為來判斷是否構成犯罪；他認為，只要一開始著手就算，就算最後沒有達成性侵目的，也構成性侵未遂。

黃教倫表示，張姓上兵夜間爬進女士官寢室，侵入女士官住宅，已屬「著手」進行強制性交罪。依據女士官證詞，她還沒有呼救，發現床搖晃，張就跨坐在她身上，與張供稱是見女士官驚醒才坐在她身上，兩人說法不一。若女士官是對的，未呼叫之前，張沒有必要坐在女士官身上壓制她，顯見張是為了要以性侵為目的，才坐在女士官身上。

此外，黃認為，張若只是因為愛慕女士官，想看她一眼，大家同在營區，平日就有機會看到，不需深夜帶著膠帶，大費周章爬進寢室，還跨坐對方身上；張是以性交為目的才侵入寢室，不可能「蓋棉被純聊天」，檢方才會依加重強制性交未遂罪起訴。

至於法官只以張男涉強制罪，還以和解為由緩刑，他認為判決違反社會價值、違背一般人的觀感與期待。

另有看法 需積極證據證明

律師薛智友則認為，刑事犯罪責任是最殘酷的懲罰，所以事實認定上，需要嚴格的積極證據來證明，從本案女士官的陳述分析，案發時張坐在她身上的所作所為，可以認為未達加重強制性交罪的構成要件。

薛表示，張爬上床後，沒有對女士官脫衣、撫摸、猥褻，或出現自己脫衣等準備性侵行為，不能預測張要這樣做就認為他觸犯強制性交未遂罪。

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