潛寢室跨坐摀嘴不算下手？小兵欲淫女士官 免關

陸軍關渡指揮部北五堵營區張姓上兵，被控入侵女士官寢室意圖性侵。法官認為，張員跳上女士官身上的行為，未達加重強制性交未遂罪程度，僅依輕罪判緩刑。（圖：記者林嘉東／繪圖：美編黃質彬）

2020-02-16 05:30:00

〔記者林嘉東／基隆報導〕潛入睡房意圖姦淫壓在女被害人身上，還用膠帶意欲「封口」性侵，但法官認為此舉不算性侵未遂，判決免關免罰！

陸軍關渡指揮部北五堵營區張姓志願役上兵，愛慕一名形貌清秀的女士官，某日夜間從駐地營區內順著外牆爬到女士官寢室，潛入跨壓在睡床上的被害人身上，還打算用膠袋貼嘴防止呼救後性侵，因對方反抗咬傷張男才未得逞，不過基隆地院採信張男「跳到對方身上只是為了想偷看」的辯詞，認定張的犯行不算「著手性侵」，僅依強制、侵入住宅罪合併將他判刑6月、得併科罰金18萬元，同時宣告緩刑2年，等同張男免關免罰。

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張姓志願役士兵2014年間入伍，去年退伍。他長期愛慕同駐地某女士官，去年即將退伍前夕，某日凌晨從駐地建物4樓處，順著排水管往上爬，爬至女士官寢室的樓層後潛入。

張使用小型鐵物打開寢室房門，見女士官睡在床上，取出事先準備的膠帶，撕開3段黏在床沿，以利被害人甦醒時，可立即黏住嘴巴防止呼救。

張男隨後爬上床，此時被害人因床舖搖動驚醒，張跨坐在女士官腹部將她壓制在床，以左手摀住對方口鼻，並用氣音對著掙扎的女士官說：「不要講話！」但女士官奮力咬傷他左手。張遂使用更大力壓在女士官身上，直至女士官掙扎力道減弱，他才跳下床逃走。

法官採信只是想偷看

女士官逃出狼爪後，通報營內留守長官調查；張因手部受傷，自知法網難逃，當天下午向單位主管自首承認犯行。

檢方認定「加重強制性交未遂罪」犯行明確，依此起訴。基院由審判長齊潔、陪席法官周霙蘭與受命法官謝昀芳組成的合議庭審理。法律上加重強制性交未遂罪的構成要件，應有強制性交犯意，以及著手實行強暴、脅迫、恐嚇或其他違反對方意願的非法方法，只是未發生強制性交的結果。

緩刑2年 還免罰

合議庭認為張壓在女士官身上，目的只是避免女士官發出聲音，此與加重強制性交罪的「性交」典型構成要件行為不相符，還認為張的犯行也不算是「已著手」強制性交的行為，未達加重強制性交未遂罪程度，審酌張男自首，已與對方和解，改依強制罪、侵入住宅罪合併論罪輕判。

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