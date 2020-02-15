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日玩家虎頭山人傘分離 百米高自由落體墜亡

日籍傘客佐藤克明自100多公尺高空墜落，搜救人員合力在陡坡將他的遺體運上來。（南投縣消防局提供）

日籍傘客佐藤克明自100多公尺高空墜落，搜救人員合力在陡坡將他的遺體運上來。（南投縣消防局提供）

2020-02-15 05:30:00

〔記者陳鳳麗／南投報導〕日本籍79歲資深飛行傘玩家佐藤克明昨天從南投縣埔里鎮虎頭山飛行傘基地起飛，未料起飛不久即人傘分離，佐藤從100多公尺高度墜落，形同自由落體掉落地理中心碑附近樹林，消防人員搜尋1小時找到他，已明顯死亡。

資深傘客 組團自帶裝備

佐藤克明昨與5名日本同好，帶著自己的裝備，從屏東抵達埔里鎮，下午2時多抵國內知名的虎頭山飛行傘基地。據目擊全程的李姓民眾指出，佐藤飛出100公尺遠後，突然人傘分離，傘具往左邊飄，佐藤頭朝下，往左下方墜落，墜落時看得到他在掙扎，但很快就聽到「碰」的響聲，趕緊打119報案。

目擊者見他在空中掙扎

消防人員和義消依目擊者所指墜落方向，在地理中心碑附近樹林展開搜尋，約1個多小時發現佐藤，當時他頭上還戴著頭盔及護目鏡，手腳有多處骨折，已無生命徵象，從現場的狀況來看，佐藤應是墜後滾了好幾公尺遠。

飛行場業者透露，佐藤一行向飛行場借場地飛行，佐藤是第一個飛行的團員，想不到才飛出就發生意外。

埔里飛行傘教練劉俊修表示，佐藤從年輕就玩飛行傘，經驗老到，此行與其他團員來台旅遊兼飛行，前天還在屏東飛行，昨趕到埔里，當時的風向和風力都很好，很適合飛行。

據了解，這是埔里飛行傘基地首次發生人傘分離意外。不過友達光電集團旗下驅動IC大廠瑞鼎科技公司董座陳榮宏也發生類似狀況，2011年他到外澳飛行傘基地玩飛行傘，才起飛5秒就直墜地面竹林，送醫不治。當時目擊的教練研判，陳榮宏可能急著要示範給朋友看，一時疏忽而未將安全扣環確實扣上，才導致身體滑脫。

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